В Україні різко подешевшала популярна крупа: що буде з ціною далі

В Україні за останній місяць суттєво подешевшала гречка. У червні її вартість знизилася на 5,5%.

Що буде далі з цінами на цю корисну та популярну крупу, розповіла головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку ІАЕ Світлана Черемісіна, пише "Фокус".

Як подешевшала гречка останнім часом

Експерти прогнозують падіння цін на гречку і в серпні. Крупа продовжуватиме дешевшати. З початку року вона знизилася в ціні майже на чверть (-23,3%) - до 52,82 грн/кг.

Причина зниження ціни - це величезна пропозиція від виробників на ринку.

Що буде далі з цінами на гречку

Експерти прогнозують стабільну цінову ситуацію на крупи в Україні.

"Протягом першого тижня липня гречка вже подешевшала на 7% і зараз коштує в середньому 49,13 грн/кг. Очікується, що у липні-серпні гречка може подешевшати ще на 5-7%, борошно - на 0,5-1% Але інші види круп - рис, пшоно - можуть зазнати незначного подорожчання на 3-5%”", - зазначила Світлана Черемісіна.

На жаль, тенденція до здешевлення не торкнеться хліба в Україні.

Зазначимо, що найдемократичніша ціна на гречку зараз у супермаркеті "Сільпо". Там вона коштує 36,99 за кілограм.

Ціна гречки "Сільпо" (Скриншот)

У супермаркеті АТБ кілограм крупи коштує 42.90 гривень.

Ціна гречки в супермаркеті АТБ (Скриншот)