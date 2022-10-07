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В Україні ремонтують старі хати та виставляють їх на продаж: як це виглядає (фото)

Такий вигляд має старе відремонтоване житло (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні активісти відновлюють старі нежилі хати та продають їх усім охочим. Перший такий будинок був відремонтований у селі Волове Перемишлянського району.

Як виглядають нові домівки та скільки за них хочуть - дивіться і читайте в матеріалі Styler.

Як відновлюють покинуті будинки?

Засновниця організації "Спадщина.UA" Ганна Гаврилів показала у своєму Facebook нещодавно відремонтований будинок неподалік Свірзького замку.

Відновлений будинок у селі Волове (фото: facebook.com/hanna.havryliv.5)

Скільки коштує такий будиночок?

Загальна площа будинку - 41,7 кв. м, а житлова - 34,8 кв. м. У хаті є дві кімнати, кухня та коридор, а також проведено всі комунікації. Проте задля збереження автентичності для опалення залишили стару піч.

Біля хатки є стодола на два відсіки.

"Хоча хатка й невеличка, але достатньо місця для пари чи сім’ї з дітьми провести вікенд, а хто вже нажився в місті, міг би тут жити у єднанні з природою цілорічно, працюючи дистанційно", - коментує Ганна.

Вартість такого автентичного будинку становить 9500 доларів, але можна відтерміновувати та розбивати оплату на частини.

Відновлений будинок у селі Волове (фото: facebook.com/hanna.havryliv.5)

Що таке Спадщина.UA?

Це благодійна культурна ініціатива зі збереження архітектурної спадщини України.

"Уже 5 років поспіль ми відроджуємо культурну спадщину України через діяльність однойменного благодійного фонду, а віднедавна - і через приватні інвестиції в історичну нерухомість", - кажуть в організації.

Дивіться, як активісти дають нове життя об’єктам культурної спадщини в нашій країні:

Відреставрований палац у Бібрці (фото: facebook.com/CF.Heritage.UA)

Раніше ми розповідали про те, хто може отримати іпотеку в Україні від "єОселя".

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