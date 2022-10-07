В Україні ремонтують старі хати та виставляють їх на продаж: як це виглядає (фото)

В Україні активісти відновлюють старі нежилі хати та продають їх усім охочим. Перший такий будинок був відремонтований у селі Волове Перемишлянського району.
Як виглядають нові домівки та скільки за них хочуть - дивіться і читайте в матеріалі Styler.
Засновниця організації "Спадщина.UA" Ганна Гаврилів показала у своєму Facebook нещодавно відремонтований будинок неподалік Свірзького замку.
Відновлений будинок у селі Волове (фото: facebook.com/hanna.havryliv.5)
Загальна площа будинку - 41,7 кв. м, а житлова - 34,8 кв. м. У хаті є дві кімнати, кухня та коридор, а також проведено всі комунікації. Проте задля збереження автентичності для опалення залишили стару піч.
Біля хатки є стодола на два відсіки.
"Хоча хатка й невеличка, але достатньо місця для пари чи сім’ї з дітьми провести вікенд, а хто вже нажився в місті, міг би тут жити у єднанні з природою цілорічно, працюючи дистанційно", - коментує Ганна.
Вартість такого автентичного будинку становить 9500 доларів, але можна відтерміновувати та розбивати оплату на частини.
Відновлений будинок у селі Волове (фото: facebook.com/hanna.havryliv.5)
Це благодійна культурна ініціатива зі збереження архітектурної спадщини України.
"Уже 5 років поспіль ми відроджуємо культурну спадщину України через діяльність однойменного благодійного фонду, а віднедавна - і через приватні інвестиції в історичну нерухомість", - кажуть в організації.
Дивіться, як активісти дають нове життя об’єктам культурної спадщини в нашій країні:
Відреставрований палац у Бібрці (фото: facebook.com/CF.Heritage.UA)
Раніше ми розповідали про те, хто може отримати іпотеку в Україні від "єОселя".