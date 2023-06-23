В Україні рекордно подорожчав популярний овоч. Ціни виросли майже на 10%!

Протягом останнього місяця в Україні спостерігають подорожчання картоплі. Так, у супермаркетах ціни злетіли приблизно на 10%.

Скільки тепер коштує картопля та де дешевше купувати - читайте нижче в матеріалі Styler.

Скільки зараз коштує картопля

За даними Мінфіну, найдорожча зараз молода та рожева картопля - 48 і 50 гривень за кілограм відповідно. Зазначимо, що у травні молода картопля коштувала 40 гривень, рожева - 13.

Що стосується звичайної картоплі, то наразі її ціна складає 18 гривень, тоді як у травні вона коштувала 11 гривень за кілограм.

Скриншот: index.minfin.com.ua

Ціни на картоплю в магазинах

В АТБ молода картопля зараз коштує 44 гривні за кілограм, а от звичайна - 8 гривень. При цьому варто врахувати, що вартість знижена з 32 гривень.

Скриншоти: Styler

На сайті Novus представлено тільки рожеву та молоду картоплю. Бачимо, що ціна на рожеву становить 50 гривень за кілограм, а на молоду - 48 гривень.

Скриншоти: Styler

Найнижчі ціни на одиницю товару поки в Сільпо. За кілограм ранньої картоплі ви віддасте майже 40 гривень, а за звичайну білу - 27 гривень.

Скриншоти: Styler