В Україні рекордно подешевшав популярний овоч: ціна знизилася на третину

Скільки коштують огірки в Україні

Ціна на огірки впала за тиждень на третину. Ще у червні вони коштували 70-80 гривень.

Вартість огірків в українських супермаркетах стартує від 24,99 грн/кг у супермаркетах Novus.

У Сільпо огірки продають по 25 грн/кг, у Мегамаркеті - від 39,90 грн/кг, у Метро - від 24,90 грн/кг, в Ашані - від 26 грн за кг.

В АТБ овочі коштують 22.89 за кілограм.

Ціна огірків в Новусі (Скриншот)

Ціна огірків АТБ (Скриншот)

Зазначимо, що на щотижневих ярмарках у Києві огірки вже продають від 20 гривень за кілограм. Їх уже можна засолювати та маринувати.