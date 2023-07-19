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В Украине рекордно подешевел популярный овощ: цена снизилась на треть

Фото: В Украине подешевели огурцы (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В магазинах Украины за последнюю неделю рекордно подешевели огурцы. Фермеры собирают новый урожай и овощи стали доступны каждому.

Сколько сейчас стоят огурцы, и где купить самые дешевые - читайте в материале Styler.

Сколько стоят огурцы в Украине

Цена на огурцы упала за неделю на треть. Еще в июне они стоили 70-80 гривен.

Стоимость огурцов в украинских супермаркетах стартует от 24,99 грн/кг в супермаркетах Novus. В Сильпо огурцы продают по 25 грн/кг, в Мегамаркете - от 39,90 грн/кг, в Метро - от 24,90 грн/кг, в Ашане - от 26 грн за кг.

В АТБ овощи стоят 22.89 за килограмм.

Цена огурцов в Новусе (Скриншот)

Цена огурцов в АТБ (Скриншот)

Отметим, что на еженедельных ярмарках в Киеве огурцы уже продают от 20 гривен за килограмм. Их уже можно засаливать и мариновать.

Раньше мы рассказывали, как изменятся цены на алкоголь в Украине.

Читайте также, сколько сейчас стоит лук, цены на который били антирекорды в магазинах.

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