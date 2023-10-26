В Україні провели унікальні операції на серці, які роблять лише в найкращих клініках світу

Що відомо

Процедура називається TAVI (у перекладі з англ. - транскатетерна імплантація аортального клапана). Зокрема, зазвичай її виконують у найкращих клініках світу.

Відомо, що ділитися досвідом із колегами з Вінницької та Волинської області приїхали лікарі київського Центру дитячої кардіології.

Повідомляється, що перші дві операції провели фахівці на базі Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова. Пацієнткам було неможливо провести класичну операцію на серці через складні супутні захворювання та високий ризик негативного результату.

Однак, без хірургічного втручання було не обійтися. Єдиний вихід - надскладна операція за методикою TAVI. Це дало змогу подарувати пацієнткам шанс на довге та повноцінне життя.

Як пройшла операція на Волині

Потім команда кардіохірурга Гліба Ємця вирушила на Волинь. Там було проведено першу в області процедуру TAVI.

Пацієнтом стала жінка, якій відмовили у відкритій операції на серці. Підтримати маму приїхали двоє синів-військових, яких заради цього відпустили з фронту. На щастя, операція пройшла вдало.

"Поширення таких сучасних методів лікування та навчання спеціалістів у регіонах - надважлива складова розвитку медицини загалом і кардіохірургії", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що київський Центр дитячої кардіології та кардіохірургії проводить такі операції ще з 2016 року. Він одним із перших в Україні став використовувати TAVI. І тепер має можливість навчати цієї методики колег з усієї країни.

В Україні вперше провели унікальну операцію на серці (фото: moz.gov.ua)