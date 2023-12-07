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В Україні прогнозують подорожчання найпопулярнішого фрукта: ціна вже взлетіла на 4 грн

Фото: В Україні подорожчали яблука (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні з початком грудня ціна на яблука підскочила на 3-4 гривні за кілограм. Експерти кажуть, що це не межа та фрукти будуть дорожчати й надалі.

Чому так відбувається, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Agronews.

Чому яблука дорожчають

Щодо ситуації на ринку яблук розказав Андрій Багрій, директор ТОВ "Обрій" у Вінницькій області. За його словами, першою причиною здорожчання плодів - є блокада українських кордонів.

"Ця ситуація призвела до того, що не вистачає машин. До того ж багато авто уже стоять із запакованими яблуками, але не можуть дістатися адресата. Товар псується.  Це впливає на ситуацію і на внутрішньому ринку", - сказав експерт.

Другою причиною Андрій називає те що  закінчилися яблука зі сховищ.

"Не всі садівники мають холодильники. Це дуже дороге задоволення. Із саду яблука збирають у сховища. Вони там довго не лежать і швидко псуються. Тому, власники садів стараються реалізувати свій товар на початку осені, поки він має гарний вигляд і не зіпсований", - розповів Багрій.

Він уточнює, що ринок був переповнений, відповідно і ціна нижча.

"Нині, такі яблука уже закінчуються, а власники холодильних сховищ ще свій товар не продають – це зарано, ціна занизька. З’являється дефіцит – росте ціна", - сказав експерт.

Третьою причиною є попит на здорову їжу, до якої відносяться яблука, ще й скоро Новорічні свята, перед якими все зазвичай дорожчає.

Скільки зараз коштують яблука в Україні

Зараз ціна яблук в українських супермаркетах стартує від 14.90 гривень за кілограм. За таку ціну можна купити кілограм плодів сорту "Гала".

Ціна яблук в Україні (Скриншот)

 

Нагадаємо, що в Україні злетів у ціні популярний продукт, без якого не обходиться ніхто.

Також читайте, які продукти на новорічний стіл краще купити вже зараз.

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Ціни на продукти