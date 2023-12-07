В Україні прогнозують подорожчання найпопулярнішого фрукта: ціна вже взлетіла на 4 грн

Чому яблука дорожчають

Щодо ситуації на ринку яблук розказав Андрій Багрій, директор ТОВ "Обрій" у Вінницькій області. За його словами, першою причиною здорожчання плодів - є блокада українських кордонів.

"Ця ситуація призвела до того, що не вистачає машин. До того ж багато авто уже стоять із запакованими яблуками, але не можуть дістатися адресата. Товар псується. Це впливає на ситуацію і на внутрішньому ринку", - сказав експерт.

Другою причиною Андрій називає те що закінчилися яблука зі сховищ.

"Не всі садівники мають холодильники. Це дуже дороге задоволення. Із саду яблука збирають у сховища. Вони там довго не лежать і швидко псуються. Тому, власники садів стараються реалізувати свій товар на початку осені, поки він має гарний вигляд і не зіпсований", - розповів Багрій.

Він уточнює, що ринок був переповнений, відповідно і ціна нижча.

"Нині, такі яблука уже закінчуються, а власники холодильних сховищ ще свій товар не продають – це зарано, ціна занизька. З’являється дефіцит – росте ціна", - сказав експерт.

Третьою причиною є попит на здорову їжу, до якої відносяться яблука, ще й скоро Новорічні свята, перед якими все зазвичай дорожчає.

Скільки зараз коштують яблука в Україні

Зараз ціна яблук в українських супермаркетах стартує від 14.90 гривень за кілограм. За таку ціну можна купити кілограм плодів сорту "Гала".

Ціна яблук в Україні (Скриншот)