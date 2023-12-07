В Украине прогнозируют подорожание популярнейшего фрукта: цена уже взлетела на 4 грн

Почему яблоки дорожают

О ситуации на рынке яблок рассказал Андрей Багрий, директор ООО "Обрій" в Винницкой области. По его словам, первой причиной удорожания плодов является блокада украинских границ.

"Эта ситуация привела к тому, что не хватает машин. К тому же многие авто уже стоят с упакованными яблоками, но не могут добраться до адресата. Товар портится. Это влияет на ситуацию и на внутреннем рынке", - сказал эксперт.

Второй причиной Андрей называет то, что закончились яблоки из хранилищ.

"Не все садоводы имеют холодильники. Это очень дорогое удовольствие. Из сада яблоки собирают в хранилища. Они там долго не лежат и быстро портятся. Поэтому, владельцы садов стараются реализовать свой товар в начале осени, пока он выглядит хорошо и не испорчен", - рассказал Багрий.

Он уточняет, что рынок был переполнен, соответственно и цена ниже.

"Сейчас такие яблоки уже заканчиваются, а владельцы холодильных хранилищ еще свой товар не продают - это рано, цена слишком низкая. Появляется дефицит - растет цена", - сказал эксперт.

Третьей причиной является спрос на здоровую пищу, к которой относятся яблоки, еще и на носу новогодние праздники, перед которыми все обычно дорожает.

Сколько сейчас стоят яблоки в Украине

В настоящее время цена яблок в украинских супермаркетах стартует от 14.90 гривен за килограмм. По такой цене можно купить килограмм плодов сорта "Гала".

Цена яблок в Украине (Скриншот)