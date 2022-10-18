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В Україні продовжує дорожчати морква: що буде з цінами далі

Фото: в Україні подорожчала морква (freepic.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні суттєво подорожчала морква за рік - ціни на такий популярний овоч зросли втричі порівняно з другою половиною жовтня 2021-го, а зараз вітчизняні виробники готові відвантажувати врожаї на 18% дорожче, ніж минулого тижня.

Про це повідомляє EastFruit.

Так, зараз українські фермери продають моркву за вартістю не нижче за 15-18 гривень за кілограм.

При цьому галузеві експерти зазначають, що тенденція зростання цін фіксується лише у сегменті моркви високої якості, що закуповується для сховищ.

Вітчизняні фермери розповідають, що ці коренеплоди зараз активно закуповують і оптові компанії, які закладають моркву на зберігання, і населення, щоб робити запаси на зиму.

Крім цього, досить стабільним залишається збут у роздрібних мережах, додають аналітики.

Що може призвести до здешевлення

Хоча ціни на моркву вже втричі вищі, ніж за аналогічний період торік, учасники українського ринку не виключають, що тенденція зростання вартості у цьому сегменті може бути тимчасовим явищем.

Так, фахівці вважають, що подальше подорожчання може спонукати фермерів розпочати розпродаж моркви зі сховищ. А це призведе до збільшення поставок і, відповідно, в результаті відпускні ціни будуть знижені.

Нагадаємо, перед цим у міністерстві аграрної політики України розповіли, коли подешевшають яйця.

А також раніше ми писали, які напівфабрикати необхідно завжди мати вдома, з урахуванням подорожчання товарів.

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Ціни на продуктиморковь