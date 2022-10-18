В Україні продовжує дорожчати морква: що буде з цінами далі

Так, зараз українські фермери продають моркву за вартістю не нижче за 15-18 гривень за кілограм.

При цьому галузеві експерти зазначають, що тенденція зростання цін фіксується лише у сегменті моркви високої якості, що закуповується для сховищ.

Вітчизняні фермери розповідають, що ці коренеплоди зараз активно закуповують і оптові компанії, які закладають моркву на зберігання, і населення, щоб робити запаси на зиму.

Крім цього, досить стабільним залишається збут у роздрібних мережах, додають аналітики.

Що може призвести до здешевлення

Хоча ціни на моркву вже втричі вищі, ніж за аналогічний період торік, учасники українського ринку не виключають, що тенденція зростання вартості у цьому сегменті може бути тимчасовим явищем.

Так, фахівці вважають, що подальше подорожчання може спонукати фермерів розпочати розпродаж моркви зі сховищ. А це призведе до збільшення поставок і, відповідно, в результаті відпускні ціни будуть знижені.