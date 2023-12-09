До України прилетіли понад 30 тисяч незвичайних птахів: хто вони (фото)

Днями до Національного природного парку "Тузлівські лимани" прилетіли десятки тисяч галагазів. Науковці зафіксували їх понад 30 000 особин. Така велика чисельність пов'язана з наявністю достатньої кількості корму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис доктора наук у сфері екології Національному природному парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва у Facebook .

Що відомо про птахів

Найбільш численними на лиманах Причорномор'я зараз є качки таких видів як галагази, попелюхи, чернь чубата, мала чирянка та крижень, пише Русєв.

Однак кількість саме галагазів найбільша - це понад 30 000 особин тільки на двох лиманах.

В Україні галагаза гніздового можна побачити на Азово-Чорноморському узбережжі. Птах мешкає там, де для нього буде достатньо корму. Раціон галагаза складається переважно з поживи тваринного походження: ракоподібні, молюски, хоча іноді й водорості.

Галагази в Україні (фото: Facebook/Іван Русєв)

"Галагаз часто борознить каламутні мулисті узбережжя лиманів, витягує шию й повертає її вправо-вліво, пропускаючи через дзьоб весь намул. На внутрішніх водоймах здобуває поживу на плаву, але на відміну від більшості качок, все одно не пірнає", - описує тварину науковець.

За його словами, спостереження за галагазом навіть увійшли у відому книгу нобелівського лауреата Конрада Лоренца.

Цікаво, що в галагазів щороку відбуваються шлюбні ігри, але вони зберігають вірність один одному упродовж всього життя. Між самцями нерідко трапляються сутички за право на територію.

Галагази в дикій природі (фото: sergey-ryzhkov.com)