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До України прилетіли понад 30 тисяч незвичайних птахів: хто вони (фото)

Одеська область, Субота 09 грудня 2023 12:22
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До України прилетіли понад 30 тисяч незвичайних птахів: хто вони (фото) Галагази в "Тузлівських лиманах" (фото: Вікіпедія)
Автор: Юлія Гаюк

Днями до Національного природного парку "Тузлівські лимани" прилетіли десятки тисяч галагазів. Науковці зафіксували їх понад 30 000 особин. Така велика чисельність пов'язана з наявністю достатньої кількості корму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис доктора наук у сфері екології Національному природному парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва у Facebook.

Що відомо про птахів

Найбільш численними на лиманах Причорномор'я зараз є качки таких видів як галагази, попелюхи, чернь чубата, мала чирянка та крижень, пише Русєв.

Однак кількість саме галагазів найбільша - це понад 30 000 особин тільки на двох лиманах.

В Україні галагаза гніздового можна побачити на Азово-Чорноморському узбережжі. Птах мешкає там, де для нього буде достатньо корму. Раціон галагаза складається переважно з поживи тваринного походження: ракоподібні, молюски, хоча іноді й водорості.

До України прилетіли понад 30 тисяч незвичайних птахів: хто вони (фото)До України прилетіли понад 30 тисяч незвичайних птахів: хто вони (фото)

Галагази в Україні (фото: Facebook/Іван Русєв)

"Галагаз часто борознить каламутні мулисті узбережжя лиманів, витягує шию й повертає її вправо-вліво, пропускаючи через дзьоб весь намул. На внутрішніх водоймах здобуває поживу на плаву, але на відміну від більшості качок, все одно не пірнає", - описує тварину науковець.

За його словами, спостереження за галагазом навіть увійшли у відому книгу нобелівського лауреата Конрада Лоренца.

Цікаво, що в галагазів щороку відбуваються шлюбні ігри, але вони зберігають вірність один одному упродовж всього життя. Між самцями нерідко трапляються сутички за право на територію.

До України прилетіли понад 30 тисяч незвичайних птахів: хто вони (фото)До України прилетіли понад 30 тисяч незвичайних птахів: хто вони (фото)До України прилетіли понад 30 тисяч незвичайних птахів: хто вони (фото)

Галагази в дикій природі (фото: sergey-ryzhkov.com)

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