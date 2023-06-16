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В Україні попередили про інфекції, якими можна захворіти влітку: як вберегтися

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П'ятниця 16 червня 2023 14:43
В Україні попередили про інфекції, якими можна захворіти влітку: як вберегтися Якими кишковими інфекція можна захворіти влітку (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Влітку дорослих і дітей може спіткати одна з багатьох кишкових інфекцій. У літній період традиційно фіксується підвищення захворюваності на кишкові інфекції. Тому варто знати, як вберегтися.

Про це повідомили на сторінці Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації у Facebook.

Якими інфекціями можна захворіти

Поширеність кишкових інфекцій пов’язано зі спекою, недотриманням правил особистої гігієни, вживанням інфікованих продуктів харчування.

Також варто знати, що інфікуються вони через порушення правил приготування, транспортування та зберігання, або ж коли готуєте цілком якісні продукти на неперевіреній, неякісній воді.

Влітку можна захворіти на такі бактеріальні кишкові інфекції:

  • сальмонельоз
  • дизентерія
  • харчові токсикоінфекції
  • ботулізм
  • холера
  • гепатити А і Е

Зокрема, є ще й вірусні інфекції, які теж можуть активізуватися в літню пору:

  • ротавірус
  • ентеровірус

Небезпека зростає в ситуації, коли виникає обмежений доступ людей до перевірених джерел питної води. Зараз це і спостерігається у південних регіонах, які затопило в результаті підриву росіянами Каховської ГЕС.

Як вберегтися

Правила профілактики кишкових інфекцій дуже прості. Що зробити, щоб не захворіти:

  • дотримуватися правил особистої гігієни - миття рук із милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та відвідування туалету
  • за відсутності доступу до чистої води обробляти руки антисептичними засобами
  • вживати продукти, придбані лише у перевіреного виробника та з дотриманням правил реалізації харчових продуктів
  • перед вживанням овочів та фруктів мити їх кип’яченою водою
  • не залишати приготовану їжу без холодильника та прикривати її від мух
  • не пити некип’ячене молоко та не їсти сирі яйця
  • не купатися у водоймах, у яких вода, не перевірена на вміст шкідливих речовин

Раніше ми повідомляли, як їсти яйця, щоб не підчепити сальмонельоз.

Також ми писали, як правильно використовувати таблетки для знезараження води.

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