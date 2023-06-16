В Украине предупредили об инфекциях, которыми можно заболеть летом: как уберечься

Летом взрослых и детей может постигнуть одна из многих кишечных инфекций. В летний период традиционно фиксируется повышение заболеваемости кишечными инфекциями. Поэтому следует знать, как уберечься.

Об этом сообщили на странице Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации в Facebook .

Какими инфекциями можно заболеть

Распространенность кишечных инфекций связана с жарой, несоблюдением правил личной гигиены, употреблением инфицированных продуктов питания.

Также следует знать, что инфицируются они из-за нарушения правил приготовления, транспортировки и хранения, или когда готовите вполне качественные продукты на непроверенной, некачественной воде.

Летом можно заболеть такими бактериальными кишечными инфекциями:

сальмонеллез

дизентерия

пищевые токсикоинфекции

ботулизм

холера

гепатиты А и Е

В частности, есть еще и вирусные инфекции, которые тоже могут активизироваться в летнее время:

ротавирус

энтеровирус

Опасность растет в ситуации, когда возникает ограниченный доступ людей к проверенным источникам питьевой воды. Сейчас это и наблюдается в южных регионах, которые затопило в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Как уберечься

Правила профилактики кишечных инфекций очень просты. Что сделать, чтобы не заболеть: