В Украине предупредили об инфекциях, которыми можно заболеть летом: как уберечься
Летом взрослых и детей может постигнуть одна из многих кишечных инфекций. В летний период традиционно фиксируется повышение заболеваемости кишечными инфекциями. Поэтому следует знать, как уберечься.
Об этом сообщили на странице Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации в Facebook.
Какими инфекциями можно заболеть
Распространенность кишечных инфекций связана с жарой, несоблюдением правил личной гигиены, употреблением инфицированных продуктов питания.
Также следует знать, что инфицируются они из-за нарушения правил приготовления, транспортировки и хранения, или когда готовите вполне качественные продукты на непроверенной, некачественной воде.
Летом можно заболеть такими бактериальными кишечными инфекциями:
- сальмонеллез
- дизентерия
- пищевые токсикоинфекции
- ботулизм
- холера
- гепатиты А и Е
В частности, есть еще и вирусные инфекции, которые тоже могут активизироваться в летнее время:
- ротавирус
- энтеровирус
Опасность растет в ситуации, когда возникает ограниченный доступ людей к проверенным источникам питьевой воды. Сейчас это и наблюдается в южных регионах, которые затопило в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Как уберечься
Правила профилактики кишечных инфекций очень просты. Что сделать, чтобы не заболеть:
- соблюдать правила личной гигиены - мытье рук с мылом перед едой, после возвращения с улицы и посещения туалета
- при отсутствии доступа к чистой воде обрабатывать руки антисептическими средствами
- употреблять продукты, приобретенные только у проверенного производителя и с соблюдением правил реализации пищевых продуктов
- перед употреблением овощей и фруктов мыть их кипяченой водой
- не оставлять приготовленную пищу без холодильника и прикрывать ее от мух
- не пить некипяченое молоко и не есть сырые яйца
- не купаться в водоемах, в которых вода не проверена на содержание вредных веществ
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