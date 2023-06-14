В Україні помітно зросли ціни на "молочку": скільки зараз коштують популярні продукти
Протягом останнього місяця в Україні значно виросла вартість молочних продуктів. Подекуди підвищення сягає 50 гривень за одиницю товару.
Скільки тепер коштують базові молочні продукти - дивіться в матеріалі Styler нижче.
Ціни на молоко, сир і масло
- Молоко
Залежно від відсотка жирності молока, змінюється і його ціна. Так, у травні середня ціна молока жирність 1% становила 38 гривень. Тепер ця сума зросла до 42 гривень.
Щодо вартості молока 2,6%, то минулого місяця в середньому воно коштувало 39 гривні, зараз - 42 гривні.
Скриншот: index.minfin.com.ua
- Сир твердий
Ціни на твердий сир суттєво відрізняються залежно від сорту та якості виготовлення продукту. Якщо минулого місяця середня його вартість була 298 гривень, то у червні вона сягнула 313 гривень за кілограм.
Скриншот: index.minfin.com.ua
- Вершкове масло
З маслом ситуація виняткова, тому що воно за останній місяць навпаки здешевшало. Наприклад, у травні ціна на масло 72% жирності становила 66 гривень, а у червні - 65 гривень.
Проте масло жирністю 73% зросло в ціні на майже дві гривні, і зараз коштує 69 гривень.
Скриншот: index.minfin.com.ua
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