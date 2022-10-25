В Україні помітно зросла ціна на сало: яка зараз вартість

Станом на 25 жовтня, ціни на солоне сало у супермаркетах становлять (за 1 кг):

Metro - 249,9 грн;

Auchan - 237,4 грн;

Novus - 289 грн;

АТБ - 247,4 грн.

Також подорожчало домашнє сало. Ціна зі 176,31 грн зросла до 199 грн.

Ціни на сало в Україні (скрін)

Чому ростуть ціни

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка розповів, що ціни на сало могли зрости ще більше, але стримує їх імпорт.

"Ціна залежать і від імпорту продукції. Навіть якщо загальний обсяг імпорту становить 15% від загальної кількості м'яса на ринку України", - сказав він.

Зазначається, що ціни на свинину у 2022 році від січня до жовтня зросли на 33% та склали в вересні 164,30 грн. На сало ціни зросли на 55% за аналогічний проміжок часу і складають 149,7 грн.

Тому зараз основними складовими, що впливають на ціну виробництва м’яса, є: