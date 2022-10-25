В Україні помітно зросла ціна на сало: яка зараз вартість

В Україні помітно підвищилась вартість сала. Зокрема, солоне в середньому коштує 258,77 грн/кг, що на 37,09 грн більше, ніж у вересні.
Про це повідомляє "Мінфін".
Станом на 25 жовтня, ціни на солоне сало у супермаркетах становлять (за 1 кг):
Також подорожчало домашнє сало. Ціна зі 176,31 грн зросла до 199 грн.
Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка розповів, що ціни на сало могли зрости ще більше, але стримує їх імпорт.
"Ціна залежать і від імпорту продукції. Навіть якщо загальний обсяг імпорту становить 15% від загальної кількості м'яса на ринку України", - сказав він.
Зазначається, що ціни на свинину у 2022 році від січня до жовтня зросли на 33% та склали в вересні 164,30 грн. На сало ціни зросли на 55% за аналогічний проміжок часу і складають 149,7 грн.
Тому зараз основними складовими, що впливають на ціну виробництва м’яса, є:
Нещодавно ми повідомляли, що в Україні помітно зросли ціни на яйця.
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