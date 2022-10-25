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В Україні помітно зросла ціна на сало: яка зараз вартість

Ціни на сало зросли (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні помітно підвищилась вартість сала. Зокрема, солоне в середньому коштує 258,77 грн/кг, що на 37,09 грн більше, ніж у вересні.

Про це повідомляє "Мінфін".

Станом на 25 жовтня, ціни на солоне сало у супермаркетах становлять (за 1 кг):

  • Metro - 249,9 грн;
  • Auchan - 237,4 грн;
  • Novus - 289 грн;
  • АТБ - 247,4 грн.

Також подорожчало домашнє сало. Ціна зі 176,31 грн зросла до 199 грн.

Ціни на сало в Україні (скрін)

Чому ростуть ціни

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка розповів, що ціни на сало могли зрости ще більше, але стримує їх імпорт.

"Ціна залежать і від імпорту продукції. Навіть якщо загальний обсяг імпорту становить 15% від загальної кількості м'яса на ринку України", - сказав він.

Зазначається, що ціни на свинину у 2022 році від січня до жовтня зросли на 33% та склали в вересні 164,30 грн. На сало ціни зросли на 55% за аналогічний проміжок часу і складають 149,7 грн.

Тому зараз основними складовими, що впливають на ціну виробництва м’яса, є:

  • стрімке скорочення поголів’я. Через бойові дії та внаслідок окупованих територій поголів’я свиней за 9 місяців скоротилось приблизно на 10% в Україні;
  • здорожчання логістики і палива для транспортування. В результаті на кожному виробничому ланцюжку це додаткові витрати;
  • зростання ціни на вітаміни і мікроелементи. Їх ціна також зросла залежно від країни постачання приблизно на 30%;
  • Вартість кормів зросла. Восени ціни на продукцію рослинництва зросли, що впливає і на корма.

Нещодавно ми повідомляли, що в Україні помітно зросли ціни на яйця.

Також ми писали, якими будуть ціни на продукти взимку.

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