В Україні полегшили складання іспитів на водійські права: що змінилося

Що нового ввели

МВС України скасувало обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення.

Тепер упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має:

необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту

необмежену кількість спроб для складання практичного іспиту

Раніше для успішного складання практичного іспиту кандидат міг використати лише три спроби.

Зауважимо, що скласти практичний іспит можна упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки. Інтервал між складанням обох іспитів повинен бути не менше ніж 10 календарних днів.

Якщо ви успішно склали теоретичний іспит, то він буде дійсним упродовж одного року, а практичний - протягом двох років.

Крім того, оновили екзаменаційний лист практичного іспиту. Тепер у ньому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінювання.

Які ще зміни відбулися в автошколах

З 1 червня в чотирьох областях України запустили проєкт для забезпечення прозорого складання іспитів. У класах для теоретичних іспитів тепер буде фіксація на чотири відеокамери та мікрофон. Таким чином не буде "сліпих зон", що унеможливлює підказувати кандидатам.

Крім того, це дасть можливість самому кандидату оскаржити результати складання теоретичного іспиту в разі потреби.

У автівках категорії В буде відеофіксація в салоні таким чином, щоб знімати й руки, і ноги кандидата у водії, руки та ноги екзаменатора, а також буде вестися запис розмов у салоні.

Відповідно до законопроєкту №7354 майбутні водії в Україні можуть самостійно вивчати теорію для складання іспиту в автошколі. Проте практичну частину потрібно складати як і раніше в автошколі.

Доцільність таких нововведень пояснюють тим, що в закладах освіти інструктори можуть недобросовісно виконувати свою роботу та навмисне не давати студенту скласти іспит.