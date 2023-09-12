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В Україні подорожчають яйця: ціни підскочать на 30%

Як зміняться ціни на яйця (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні прогнозують подорожчання яєць. Ціни можуть підвищитися до 30%. Такі різкі зміни пов'язують з приходом холодів, підвищенням експортного попиту та цінами на енергетичному ринку.

Скільки будуть коштувати яйця - детальніше читайте в матеріалі Styler нижче.

Що кажуть фахівці

На думку фінансово-економічного оглядача Богдана Слуцького, на подорожчання курячих яєць вплинуть два фактори.

"Перший - це сезонний чинник, пов'язаний з приходом холодів. Другий - зростання обсягу експорту яєць на зовнішній ринок. Україна у січні-серпні 2023 року відправила на експорт 35 тисяч тонн яєць, що на 94,4% більше, ніж за такий самий період минулого року", - розповідає експерт.

Він додає, що протягом наступних двох кварталів ціна на яйця може зрости на 25-30%.

"Таким чином середня вартість десятка першої категорії до кінця року може зрости до близько 50-52 гривень, а найвищої - наблизитися до 80 гривень", - переконаний Слуцький.

Крім того, стрімке підвищення цін на енергоносії протягом липня-серпня призвело до росту собівартості виробництва. Тому виробники вимушені будуть підвищувати ціни на продукцію.

Скільки зараз коштують яйця

В АТБ десяток найдешевших яєць коштує 39,50 гривні, водночас найдорожчі - майже 53 гривні.

Ціни на яйця (скриншот: Styler)

У Форі вартість одного десятка курячих яєць варіюється від 40 до 54 гривень.

Ціни на яйця (скриншот: Styler)

У торговій мережі Novus найдорожчі яйця коштують 64 гривні за 10 штук. 

Ціни на яйця (скриншот: Styler)

А у Varus ціна за найдешевші яйця становить 45 гривень, а за найдорожчі - 70 гривень.

Ціни на яйця (скриншот: Styler)

Раніше ми розповідали, як в Україні зміниться вартість молочних продуктів.

Читайте також, скільки зараз коштує свинина після підвищення цін.

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