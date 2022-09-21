В Україні подорожчав популярний овоч, який купують усі: скільки він зараз коштує

Чому подорожчала цибуля?

Основною причиною є те, що фермери через дощову погоду зіткнулися з проблемою збирання овоча з полів. Через це скоротилася пропозиція цієї продукції.

Так, сьогодні українські фермери готові продавати оптом цибулю не дешевше за 22-27 грн/кг ($0,60-0,74/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж минулого тижня.

За словами аналітиків, активно підвищувати відпускні ціни на цибулю виробникам вдається в результаті ажіотажного попиту, що триває, на цю продукцію з боку оптових компаній, які закуповують його для закладки на зберігання.

Також зазначається, що цього року врожай овочів менший, ніж торік. Так сталося через скорочення площ під цією культурою, що своєю чергою пов'язано з окупацією Херсонської області, яка була лідером із вирощування цибулі.

Також знизилася врожайність цибулі через несприятливі погодні умови.

Скільки зараз коштує цибуля

Зараз оптова ціна на цибулю в Україні вже в середньому у 4,4 рази вища, ніж у другій половині вересня 2021 року.



При цьому багато гравців ринку впевнені, що позитивний ціновий тренд збережеться і надалі, оскільки багато фермерів, які не мають власних сховищ, уже встигли розпродати значну частину запасів цибулі.

Зазначимо, що ціни в українських супермаркетах за кілограм овочів стартують від 30 гривень залежно від магазину.