В Україні подорожчав овоч, без якого не обходиться жодна родина

Причини здорожчання картоплі

Виробники поясняють здорожчання картоплі одразу кількома причинами. Насамперед підвищувальний ціновий тренд пов’язаний із помітним скороченням пропозиції некондиційної продукції, оскільки поставки з необладнаних складів впали до мінімуму.

Водночас попит на картоплю продовжує збільшуватися. Також варто зазначити, що деякі великі господарства, як і раніше, стримують продажі картоплі високої якості в надії на подальше зростання цін.

Що буде з цінами далі

Наразі вартість картоплі в Україні вже в середньому у 2,5 раза вища, ніж в аналогічний період 2022 року. При цьому багато учасників ринку не прогнозують ослаблення торгової активності в цьому сегменті найближчим часом. Ба більше, багато фермерів заявляють про свій намір і далі переглядати ціни в бік підвищення.

Своє рішення вони пояснюють активним попитом на якісну картоплю. Водночас пропозиція такої продукції на ринку дещо обмежена, оскільки деякі великі господарства, як і раніше, стримують продажі картоплі високої якості в надії на подальше подорожчання.

Скільки зараз коштує картопля

Зазначимо, що зараз найдешевша картопля другої категорії продається за 10.99 гривень у супермаркеті Novus. На картоплю першої категорії ціни вже інші, вони стартують від 13 гривень за кілограм овоча. Ціни на картоплю в Україні (Скриншот)