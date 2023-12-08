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В Україні подорожчав овоч, без якого не обходиться жодна родина

Фото: В Україні подорожчала картопля (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні за минулий тиждень на 17% подорожчала картопля. Оптова ціна на неї коливається від 12 до 16 гривень за кілограм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на EastFruit.

Причини здорожчання картоплі

Виробники поясняють здорожчання картоплі одразу кількома причинами. Насамперед підвищувальний ціновий тренд пов’язаний із помітним скороченням пропозиції некондиційної продукції, оскільки поставки з необладнаних складів впали до мінімуму.

Водночас попит на картоплю продовжує збільшуватися. Також варто зазначити, що деякі великі господарства, як і раніше, стримують продажі картоплі високої якості в надії на подальше зростання цін.

Що буде з цінами далі

Наразі вартість картоплі в Україні вже в середньому у 2,5 раза вища, ніж в аналогічний період 2022 року. При цьому багато учасників ринку не прогнозують ослаблення торгової активності в цьому сегменті найближчим часом. Ба більше, багато фермерів заявляють про свій намір і далі переглядати ціни в бік підвищення.

Своє рішення вони пояснюють активним попитом на якісну картоплю. Водночас пропозиція такої продукції на ринку дещо обмежена, оскільки деякі великі господарства, як і раніше, стримують продажі картоплі високої якості в надії на подальше подорожчання.

Скільки зараз коштує картопля

Зазначимо, що зараз найдешевша картопля другої категорії продається за 10.99 гривень у супермаркеті Novus. На картоплю першої категорії ціни вже інші, вони стартують від 13 гривень за кілограм овоча.Ціни на картоплю в Україні (Скриншот)

 

До речі, в Україні прогнозують подорожчання найпопулярнішого фрукта.

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Ціни на продукти