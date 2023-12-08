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В Украине подорожал овощ, без которого не обходится ни одна семья

Фото: В Украине подорожал картофель (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за прошлую неделю на 17% подорожал картофель. Оптовая цена на него колеблется от 12 до 16 гривен за килограмм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на EastFruit.

Причины удорожания картофеля

Производители объясняют удорожание картофеля сразу несколькими причинами. Прежде всего, повышающий ценовой тренд связан с заметным сокращением предложения некондиционной продукции, поскольку поставки с необорудованных складов упали до минимума.

В то же время, спрос на картофель продолжает увеличиваться. Также следует отметить, что некоторые крупные хозяйства по-прежнему сдерживают продажи картофеля высокого качества в надежде на дальнейший рост цен.

Что будет с ценами дальше

Стоимость картофеля в Украине уже в среднем в 2,5 раза выше, чем в аналогичный период 2022 года. При этом многие участники рынка не прогнозируют ослабления торговой активности в этом сегменте в ближайшее время. Более того, многие фермеры заявляют о своем намерении и дальше пересматривать цены в сторону повышения.

Свое решение они объясняют активным спросом на качественный картофель. В то же время, предложение такой продукции на рынке несколько ограничено, поскольку некоторые крупные хозяйства по-прежнему сдерживают продажи картофеля высокого качества в надежде на дальнейшее подорожание.

Сколько сейчас стоит картофель

Отметим, что сейчас самый дешевый картофель второй категории продается за 10.99 гривен в супермаркете Novus. На картошку первой категории цены уже другие, они стартуют от 13 гривен за килограмм овоща. Цены на картофель в Украине (Скриншот)

 

Кстати, в Украине прогнозируют подорожание популярнейшего фрукта.

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Цены на продукты