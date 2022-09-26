В Україні подорожчало популярне м'ясо: скільки воно зараз коштує

Чому зростають ціни на свинину

Виробництво цього виду м'яса орієнтоване переважно на внутрішній ринок, тому ціни на свинину за місяць суттєво зросли. Причина – вплив ринкових чинників та інфляції, як і інші продукти харчування.

Так, середня ціна свинячу грудинку підвищилася з 144,89 грн/кг до 158,71 грн/кг, лопатка подорожчала з 139,79 грн/кг до 155,34 грн/кг.

Ошийок додав у ціні з 189,54 грн/кг до 213,35 грн/кг.

Вартість ребер підвищилася з 144,90 грн/кг до 163,96 грн/кг, підчеревка з 141,92 грн/кг до 161,97 грн/кг, а шашлику з 152,93 грн/кг до 162 ,69 грн/кг.

В Україні зросли ціни на свинину (index.minfin.com.ua)

Цікаво, що яловичина подорожчала менше, ніж свинина. Наприклад, у серпні середня ціна на яловичину гуляш у супермаркетах країни була 217,09 грн./кг, а у вересні вартість зросла менш ніж на гривню – 217,71 грн./кг.