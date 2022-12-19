В Україні почнуть робити електрокари: вони схожі на знаменитий ЛуАЗ 969 (фото)

В Україні скоро можна буде придбати електромобіль ЛуАЗ, який виготовлятиметься під брендом знаменитого в минулому Луцького автомобільного заводу. Сама машинка, яка зараз вже проходить випробування, теж буде схожа на "Волинянку".

Хто і навіщо запустив серійне виробництво таких пікапчиків - читайте в нашому матеріалі нижче.

Як виглядатиме пікап ЛуАЗ

Про те, що компанія "ЛуАЗ Моторс" почне виробляти електропікапи, розповів у своєму Facebook підприємець Вадим Ігнатов.

За його словами, цю ідею він виношував і розвивав п’ять років, відколи "замислився над тим, що в Україні не вистачає транспортного засобу, який вдовольнив би потреби малого бізнесу, фермерських господарств та був би просто добрим помічником у домогосподарстві".

"Колись в українській історії вже був такий автомобіль, але з ДВЗ. Це славнозвісна "Волинянка" - ЛуАЗ 969, автомобіль який вірою і правдою служив багатьом українцям роками… На жаль, і сам завод, і цей знаковий автомобіль згинули у вирі буремних 90-х та 2000-х років. Разом з ними зник і добре відомий багатьом українцям бренд - ЛуАЗ", - пише Вадим.

Разом з тим він каже, що йому "завжди було прикро, що зник такий неординарний автомобіль", і саме тому було вирішено відродити бренд ЛуАЗ.

Оптимальний форм-фактор вже знайдено - це пікап, бо він "дозволяє максимально задовільнити потреби в утилітарних перевезеннях та отримати універсальну платформу для великої кількості варіантів використання".

Відомо, що пікапів буде два:

перший - з двомісною кабіною та великим вантажним відсіком;

другий - з чотирьохмісною кабіною та меншим вантажним відсіком.

Назви для них теж уже придумали: "Фермер" і "Січ", що "натякає на можливі варіанти використання".

Ось так виглядають пікапи ЛуАЗ (фото: facebook.com/luaz.motors)

На якій стадії виготовлення авто?

Наразі вже відпрацьовано та протестовано конструкцію пікапів, яка забезпечить міцність та надійність електромобіля й буде не складна у виробництві

Також розроблено оптимальну систему електричного приводу, яка надає мінімально необхідні експлуатаційні якості й забезпечує мінімальне споживання електричної енергії, тим самим знижуючи вимоги до акумуляторної батареї, вартість якої складає основну частину вартості всього електромобіля.

Зараз йдуть ходові випробування, тестування в реальних умовах використання та на різних місцевостях.

Зауважимо, що виробництво машин буде не на Волині.

"Війна внесла деякі корективи у плани виробництва. Луцьк зараз знаходиться в небезпечній прикордонній зоні, де кожного дня можливого чекати на провокації з боку агресорів. Тому виробництво ми були змушені розгортати в інших, більш безпечних регіонах України", - говорить Ігнатов.

Замовити ЛуАЗ українці зможуть вже на початку наступного року.

Новий український електромобіль ЛуАЗ (фото: facebook.com/luaz.motors)