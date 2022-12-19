В Украине начнут производить электрокары: они похожи на знаменитый ЛуАЗ 969 (фото)

В Украине скоро можно будет приобрести электромобиль ЛуАЗ, который будет производиться под брендом знаменитого в прошлом Луцкого автомобильного завода. Сама машинка, которая сейчас уже проходит испытание, тоже будет похожа на "Волынянку".

Кто и зачем запустил серийное производство таких пикапчиков - читайте в нашем материале ниже.

Как будет выглядеть пикап ЛуАЗ

О том, что компания "ЛуАЗ Моторс" начнет производить электропикапы, рассказал в своем Facebook предприниматель Вадим Игнатов.

По его словам, эту идею он вынашивал и развивал пять лет, когда "задумался над тем, что в Украине не хватает транспортного средства, которое удовлетворило бы потребности малого бизнеса, фермерских хозяйств и было бы просто хорошим помощником в домохозяйстве".

"Когда-то в украинской истории уже был такой автомобиль, но с ДВС. Это знаменитая "Волынянка" - ЛуАЗ 969, автомобиль который верой и правдой служил многим украинцам годами… К сожалению, и сам завод, и этот знаковый автомобиль погибли в водовороте бурных 90- х и 2000-х годов. Вместе с ними исчез и хорошо известный многим украинцам бренд - ЛуАЗ", - пишет Вадим.

Вместе с тем он говорит, что ему "всегда было досадно, что исчез такой неординарный автомобиль", и именно поэтому было решено возродить бренд ЛуАЗа.

Оптимальный форм-фактор уже найден - это пикап, потому что он "позволяет максимально удовлетворить потребности в утилитарных перевозках и получить универсальную платформу для большого количества вариантов использования".

Известно, что пикапов будет два:

первый - с двухместной кабиной и большим грузовым отсеком;

второй - с четырехместной кабиной и меньшим грузовым отсеком.

Названия для них тоже уже придумали: "Фермер" и "Сич", что "намекает на возможные варианты использования".

Вот так смотрятся пикапы ЛуАЗа (фото: facebook.com/luaz.motors)

На какой стадии производства авто?

Уже отработана и протестирована конструкция пикапов, которая обеспечит прочность и надежность электромобиля и будет не сложна в производстве

Также разработана оптимальная система электрического привода, предоставляющая минимально необходимые эксплуатационные качества и обеспечивающая минимальное потребление электрической энергии, тем самым снижая требования к аккумуляторной батарее, стоимость которой составляет основную часть стоимости всего электромобиля.

Сейчас идут ходовые испытания, тестирование в реальных условиях использования и разных местностях.

Заметим, что производство машин будет не на Волыни.

"Война внесла некоторые коррективы в планы производства. Луцк сейчас находится в опасной пограничной зоне, где каждый день возможного ждать провокации со стороны агрессоров. Поэтому производство мы были вынуждены разворачивать в других, более безопасных регионах Украины", - говорит Игнатов.

Заказать ЛуАЗ украинцы смогут уже в начале следующего года.

Новый украинский электромобиль ЛуАЗ (фото: facebook.com/luaz.motors)