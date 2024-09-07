В Україні починається сезон. Чи варто вам їсти виноград та в чому його небезпека

Що варто знати про виноград

Виноград - це плоди рослин сімейства виноградних. Зараз він культивується в багатьох регіонах світу, особливо в країнах Середземноморського басейну. Плоди лози можна їсти в сирому вигляді, чудово поєднуючи з іншими фруктами у фруктовому салаті, але також вони добре поєднуються з вином, довгостиглими і пліснявими сирами. Популярні продукти з винограду:

сухофрукти (родзинки),

вино,

виноградний сік,

екстракт

масло виноградних кісточок,

виноградний оцет.

Цілющі властивості винограду

Виноград має протиракові властивості. Своєю силою вони зобов’язані вищезазначеним антиоксидантним флавоноїдам, які містяться переважно у шкірці та насінні фруктів. Найбільше їх у темних сортах, оскільки антоціани також є насичено-фіолетово-темно-синіми рослинними пігментами. Флавоноїди припиняють дію вільних радикалів.

Проведені дослідження показали, що екстракт виноградних кісточок знищує ракові клітини, пов’язані з раком шкіри, грудей, кишечника, легенів, шлунка та простати.

Вчені з Університету Кентуккі також провели дослідження, що вказують на позитивну роль винограду в боротьбі з лейкемією. Це, звичайно, не означає, що вживання винограду допоможе вам подолати хворобу, але дієта, доповнена цими фруктами, може бути важливою підтримкою для лікування та профілактики.

Флавоноїди, зокрема проціанідини, також відповідають за підтримку функціонування серцево-судинної системи. Вони підвищують рівень "хорошого" холестерину ЛПВЩ, одночасно пригнічуючи окислення "поганого" холестерину ЛПНЩ. Вільні радикали, викликаючи зміни ліпопротеїнів ЛПНЩ, сприяють їх підвищеному відкладенню на стінках кровоносних судин, сприяючи утворенню атеросклеротичної бляшки.

Виноград дуже корисний (фото: freepik.com)

Результати досліджень також підтверджують благотворну дію винограду в профілактиці метаболічного синдрому та діабету.

Дослідники з Мічиганського університету провели серію експериментів на щурах, показавши, що споживання винограду (навіть на дієті з високим вмістом жиру) зменшує запалення в усьому організмі, особливо в жировій тканині. Людям із цукровим діабетом, через високий вміст простих вуглеводів у винограді та виноградному соку, слід уникати великих порцій цих продуктів і віддавати перевагу невеликій кількості.

Цінним компонентом винограду є ресвератрол. Він є в шкірці фруктів, особливо темних. Володіє антибактеріальними, протизапальними та судинорозширювальними властивостями.

Було доведено, що ресвератрол у високих дозах (які неможливо отримати за допомогою звичайної дієти) пригнічує проліферацію ракових клітин. Цікаво, що вчені з Мічигану показали, що цей інгредієнт сприяє зниженню ваги, прискорює розщеплення жирової тканини та покращує чутливість тканин до інсуліну.

Звичайно, включаючи виноград в свій раціон для схуднення, слід враховувати його калорійність і відсоток вмісту цукру. На жаль, дослідження перевіряли лише дуже великі дози цієї сполуки, які не реально забезпечити як частину стандартної дієти.

Виноград також є цінним компонентом раціону людини завдяки вмісту в ньому меланіну. Це пігмент, який визначає колір волосся, очей і шкіри, а також захищає шкіру від сонячного випромінювання. Правильний синтез цього інгредієнта можливий за участю таких речовин, як каротин і вітаміни А, Е і С, хорошим джерелом яких є виноград.

Однак плоди - не єдина частина рослини, варта уваги. Виноградне листя також має дуже широкі лікувальні властивості. У свіжому вигляді вони є чудовим протизапальним компресом і прискорюють загоєння ран. Вони мають антитромботичну функцію.

Настій з трави має в’яжучу, регенеруючу, очищаючу та протизапальну дію. Благотворно впливає на роботу кишечника. Його також можна використовувати в косметиці: як тонік для шкіри, засіб для полоскання горла і ротової порожнини, засіб для полоскання волосся. Виноградне листя можна використовувати в сушеному, свіжому або маринованому вигляді.

Кому не можна вживати виноград

Виноград належить до висококалорійних фруктів, тому, незважаючи на благотворний вплив на організм людини, вживати його слід в помірних кількостях.

Гроно винограду, яке легко споживати за один раз, забезпечує дуже високий рівень калорій. Невеликий пучок, який поміщається на долоні, важить близько 150 г і забезпечує близько 100 ккал, 25 г простих цукрів, тобто 5 кубиків цукру.

Незважаючи на середній глікемічний індекс (ГІ = 45), людям, які дотримуються діабетичної дієти та мають інсулінорезистентність, слід бути обережними.