В Украине начинается сезон. Стоит ли вам есть виноград и в чем его опасность

Что нужно знать о винограде

Виноград - это плоды растений семейства виноградных. В настоящее время он культивируется во многих регионах мира, особенно в странах Средиземноморского бассейна. Плоды лозы можно есть в сыром виде, прекрасно сочетая с другими фруктами во фруктовом салате, но также они хорошо сочетаются с вином, сырами с плесенью. Популярные продукты из винограда:

сухофрукты (изюм),

вино,

виноградный сок,

экстракт

масло виноградных косточек,

виноградный уксус.

Целебные свойства винограда

Виноград обладает противораковыми свойствами. Своей силой они обязаны вышеупомянутым антиоксидантным флавоноидам, преимущественно содержащимся в кожуре и семенах фруктов. Больше всего их в темных сортах, поскольку антоцианы также являются насыщенно-фиолетово-темно-синими растительными пигментами. Флавоноиды прекращают действие свободных радикалов.

Проведенные исследования показали, что экстракт виноградных косточек уничтожает раковые клетки, связанные с раком кожи, груди, кишечника, легких, желудка и простаты.

Ученые из Университета Кентукки также провели исследования, указывающие на положительную роль винограда в борьбе с лейкемией. Это, конечно, не означает, что употребление винограда поможет вам справиться с болезнью, но диета, дополненная этими фруктами, может быть важной поддержкой для лечения и профилактики.

Флавоноиды, в частности процианидины, также отвечают за поддержание функционирования сердечно-сосудистой системы. Они повышают уровень "хорошего" холестерина ЛПВП, одновременно угнетая окисление "плохого" холестерина ЛПНП. Свободные радикалы, вызывая изменения липопротеинов ЛПНП, способствуют их повышенному отложению на стенках кровеносных сосудов, способствуя образованию атеросклеротической бляшки.

Виноград очень полезен (фото: freepik.com)

Результаты исследований также подтверждают благотворное действие винограда в профилактике метаболического синдрома и диабета.

Исследователи из Мичиганского университета провели серию экспериментов на крысах, показав, что потребление винограда (даже на диете с высоким содержанием жира) уменьшает воспаление во всем организме, особенно в жировой ткани. Людям с сахарным диабетом, из-за высокого содержания простых углеводов в винограде и виноградном соке, следует избегать больших порций этих продуктов и отдавать предпочтение небольшому количеству.

Ценным компонентом винограда является ресвератрол. Он есть в кожуре фруктов, особенно темных. Обладает антибактериальными, противовоспалительными и сосудорасширяющими свойствами.

Было доказано, что ресвератрол в высоких дозах (невозможных получить с помощью обычной диеты) угнетает пролиферацию раковых клеток. Интересно, что ученые из Мичигана показали, что этот ингредиент способствует снижению веса, ускоряет расщепление жировой ткани и улучшает чувствительность тканей к инсулину.

Конечно, включая виноград в свой рацион для похудения следует учитывать его калорийность и процент содержания сахара. К сожалению, исследования проверяли только очень большие дозы этого соединения, которые нереально обеспечить как часть стандартной диеты.

Виноград также является ценным компонентом рациона человека благодаря содержанию в нем меланина. Это пигмент, определяющий цвет волос, глаз и кожи, а также защищающий кожу от солнечного излучения. Правильный синтез этого ингредиента возможен с участием таких веществ как каротин и витамины А, Е и С, хорошим источником которых является виноград.

Однако плоды - не единственная часть растения, достойная внимания. Виноградные листья также обладают очень широкими лечебными свойствами. В свежем виде они являются отличным противовоспалительным компрессом и ускоряют заживление ран. Они обладают антитромботической функцией.

Настой из травы оказывает вяжущее, регенерирующее, очищающее и противовоспалительное действие. Благотворно влияет на работу кишечника. Его также можно использовать в косметике: как тоник для кожи, средство для полоскания горла и полости рта, средство для полоскания волос. Виноградные листья можно использовать в сушеном, свежем или маринованном виде.

Кому нельзя употреблять виноград

Виноград относится к высококалорийным фруктам, поэтому, несмотря на благотворное влияние на организм человека, употреблять его следует в умеренных количествах.

Гроздь винограда, которую легко потреблять за один раз, обеспечивает очень высокий уровень калорий. Небольшой пучок, который помещается на ладони, весит около 150 г и дает около 100 ккал, 25 г простых сахаров, то есть 5 кубиков сахара.

Несмотря на средний гликемический индекс (ГИ = 45), людям, соблюдающим диабетическую диету и имеющим инсулинорезистентность, следует соблюдать осторожность.