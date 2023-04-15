В Україні почався білкопад. Людей просять рятувати тваринок

У Києві і по всіх Україні розпочався масовий білкопад. Хвостаті падають просто на голови людям, які гуляють у парках та скверах.

Чому білки випадають з гнізд

Вважається, що це абсолютно нормальне явище. Просто дитинчата в цей період підростають та через власну допитливість випадають з гнізда.

До того ж вони не можуть самостійно повернутися в гніздо, таким білочкам потрібна допомога, без якої вони загинуть.

Що потрібно зробити

У спільноті зазначили, якщо білка не активна, лежить або сидить нерухома і важко дихає, то їй потрібна термінова допомога.

"Якщо знайшли білченя не пораненого, то по можливості зачекайте не далеко, щоб його ніхто не з'їв. За ним може повернутися мама і забрати його", - йдеться у повідомленні.

Однак, у спільноті зазначили, що якщо ви знайшли білченя і не знаєте, як йому допомогти, то звертатись за таким номером: 380681017314 (Вікторія).

В Україні масовий білкопад (скриншот)