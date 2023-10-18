В Україні почав працювати міжнародний сервіс, який спростить життя багатьом: що відомо

В Україні запрацювала Etsy Payments - власна і основна платіжна система Etsy, яка дозволяє приймати продавцям на платформі оплату за товар.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост у Telegram-каналі міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
В Etsy Payments продавці отримають доступ до системи захисту Etsy Purchase Protection та спеціальну цілодобову підтримку. Підприємці також зможуть керувати всією фінансовою інформацією свого магазину.
Міністр нагадав, що у всьому світі послугами платформи користуються понад 90 мільйонів покупців. Майданчик спеціалізується на продажу створених вручну виробів і раніше не був доступним для українців.
Зазначимо, раніше користувачі з України не могли відкривати нові магазини на Etsy. Із запуском Etsy Payments це змінюється – тепер перед українцями відкритий доступ до світової аудиторії покупців, включаючи ринки у Сполучених Штатах, Європі та Азії.
Компанія Etsy також виявила свою підтримку України після початку вторгнення Росії у 2022 році, надаючи інформацію своїм клієнтам про те, як надати допомогу українським продавцям у цей важкий період.
Система Etsy Payments знаходиться на стадії тестування з липня 2023 року, і повний запуск цієї служби планується до кінця поточного року. Це значно спростить процес продажу українських товарів на світовій арені та створить нові можливості для зростання бізнесу українських підприємців.
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