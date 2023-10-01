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В Україні з'явилась нова послуга для міжнародних перевізників: що відомо

Україна, Неділя 01 жовтня 2023 06:46
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В Україні з'явилась нова послуга для міжнародних перевізників: що відомо Фото: В Україні з'явилась нова послуга для міжнародних перевізників (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні запустили нову послугу для міжнародних перевізників. Вони зможуть відслідковувати всі онлайн-бронювання в особистому кабінеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Віце-прем'єр міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков розповів, що міжнародні перевізники зможуть переглядати всі активні черги через особистий кабінет в системі "Шлях".

За його словами, йдеться про статус кожної вантажівки та автобуса, зареєстрованих на перевізника. Нова опція стала доступною завдяки інтеграції систем "єЧерга" та "Шлях".

"Продовжуємо працювати над масштабуванням сервісу для всіх транспортних засобів, що перетинають наш кордон", - наголосив міністр.

Перевірити статус всіх автомобілів в електронній черзі можна в особистому кабінеті системи "Шлях"у вкладці "Моя єЧерга". Зокрема перевізник може переглянути:

  • транспортні засоби, зареєстровані в електронній черзі,
  • статус авто в "єЧерзі",
  • дані про підприємство, транспортний засіб, причіп,
  • номер вантажної митної декларації.

Електронна черга на кордоні

Як повідомлялося, з травня в Україні запрацювала система онлайн-бронювання перетину кордону "єЧерга". Її запровадили у 16 пунктах пропуску з країнами Євросоюзу та Молдовою.

При цьому для вантажівок вводили обов'язковий онлайн-запис для перетину кордону.

1 серпня електронна черга для регулярних автобусних рейсів запрацювала на кордоні з Польщею, а саме у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

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