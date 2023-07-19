В Україні почали надавати виплати за зруйноване житло: хто може отримати першим

В Україні розпочався набір на тестову програму "єВідновлення", у рамках якої українці можуть отримати компенсацію за зруйноване Росією помешкання.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час пресбрифінгу в Бучі, пише hromadske.

Хто першим може долучитися до програми

Програма "єВідновлення" складається з двох етапів. На першому українці, чиє житло зазнало пошкоджень, отримували гроші на ремонт.

Тепер розпочинається тестування другого етапу, відповідно до якого мешканці зруйнованих помешкань на Київщині можуть розраховувати на фінансову підтримку. Наразі зареєструватися на тестування можуть жителі села Мощун і селища Бородянка.

Як зареєструватися

Ви можете це зробити, якщо ви:

маєте зруйновану домівку в с. Мощун чи селищі Бородянка

попередньо надіслали заяву про зруйноване майно в "Дії"

є єдиним власником житла, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав

маєте верифікований податковий номер

досягли 18 років

Зареєструватися на програму можна за цим посиланням.

Після того, як завершиться бета-тестування, компенсація за домівку буде доступна для всіх населених пунктів, які підконтрольні Україні. Наступним кроком допомогу розширять для майна на тимчасово окупованих територіях.

Як подати заявку в "Дії"

Зайдіть у застосунок

Перейдіть у меню "Послуги"

Оберіть опцію "єВідновлення"

Відкрийте картку, куди будуть нараховані кошти

Як подати заявку на отримання допомоги в "Дії" (скриншоти: Styler)

Обрати банк можна один із запропонованих:

ПриватБанк

monobank

ПУМБ

Абанк

Sense Bank

Райффайзен Банк

sportbank

izibank

Зауважте, що грошима можна розраховуватися лише за будівельні матеріали чи послуги бізнес-партнерів. Витратити їх потрібно протягом 12 місяців з моменту отримання, інакше кошти повернуться до державного бюджету.