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В Україні після Великодня підскочили ціни на ходові овочі: що подорожчало

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П'ятниця 21 квітня 2023 08:37
В Україні після Великодня підскочили ціни на ходові овочі: що подорожчало Фото: Ціна на овочі в Україні підвищилася (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Ціна на овочі в Україні після православного Великодня 16 квітня суттєво підвищилася. Так, злетіла вартість ранніх тепличних овочів.

Про це розповіли аналітики проекту AgroTimes.

Які овочі злетіли в ціні в Україні

Так, на найбільшому оптовому ринку на заході України – "Шувар" у Львові, найбільше подорожчала рання капуста. Її традиційно вирізають і розпродують з теплиць перед Великоднем. Ціна на цей овоч за тиждень зросла з 34-35 до 50-55 грн/кг.

В українських магазинах ціна капусти у роздробі стартує від 70 гривень.

Також подорожчала молода редиска. Раніше її оптом продавали від 12-14 грн/пучок, зараз він коштує 12-16 грн/пучок. Ціна за кілограм овочів стартує від 55-69 грн/кг.

Гуртові ціни на молоді кабачки - 55-60 грн/кг, огірки-корнішони - по 70-110 грн/кг. В українських магазинах огірки продають за ціною від 130 гривень за кілограм.

Кріп коштує 350 грн/кг, салат – 40-60 грн/кг, петрушка – 200 грн/кг. За пучок зеленої цибулі просять 12–13 грн.

Чи овочі ще дорожчатимуть?

Зазначимо, що така тенденція до подорожчання овочів у цей період спостерігається щороку. Щойно фермери зберуть свій урожай – овочі дешевшатимуть.

Крім того, через військові дії багато господарств не працюють, відповідно такої кількості овочів, як у минулі роки, на ринок не надходить.

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