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В Україні оштрафували маму школяра, який прогулював уроки на дистанційці

Колаж РБК-Україна: під Хмельницьким суд оштрафував жінку, чий син пропускав онлайн уроки
Автор: Володимир Костирін

В Україні знову почали штрафувати батьків за прогули дітей-школярів, які навчаються на дистанційній формі. Якщо раніше така практика була під час карантину через пандемію, то тепер - на фоні російської повномасштабної війни.

Відповідний вердикт Славутського суду щодо штрафних санкцій опубліковано на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Засідання проходило у справі про "адміністративне правопорушення, що посягає на громадський порядок та громадську безпеку", за звинуваченням у "невиконанні батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей" (ч. 1 ст. 184 КУпАП).

У судовому матеріалі йдеться, що син мешканки Славути у Хмельницькій області у період з 2 по 26 вересня пропустив усі 120 шкільних онлайн-занять без поважних причин.

Жінка вину визнала повністю та розповіла, що провела зі своїм сином виховну бесіду. Громадянка не працює, незаміжня, у неї під опікою є неповнолітні діти.

Суддя Славутського міського суду визнав маму прогульника винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків.

Її зобов'язали сплатити штраф у розмірі 1700 гривень, а ще потрібно буде сплатити майже 500 гривень судового збору.

Суд вирішив оштрафувати жительку Славути за те, що її син прогулював онлайн-уроки (фото: скріншот reyestr.court.gov.ua)

Нагадаємо, минулого року судили матір школяра з Тернопільської області, який пропускав уроки під час дистанційного навчання. При цьому варто зазначити, що хлопчик не зміг відвідувати онлайн-уроки, оскільки вдома не було інтернету.

Раніше також ми писали, що в Україні хочуть створити державну дистанційну школу.

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