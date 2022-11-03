Водіям на замітку! В Україні оновили список хвороб, з якими не можна за кермо

У перелік увійшли хвороби очей, серця, нирок і психічні розлади.

Днями МОЗ оновило список захворювань, з якими заборонено сідати за кермо автомобіля.

Про це йдеться у наказі міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Перелік протипоказань для водіїв категорій A1, A, B1, B, BE

Автомобілістам цих категорій заборонено сідати за кермо машини, якщо в них наявні наступні захворювання:

хронічні захворювання оболонок ока, що супроводжуються значним порушенням функції зору

стійка сльозотеча, що не піддається лікуванню

гострота бінокулярного та монокулярного зору становить менше ніж 0,5

горизонтальне поле зору становить менше 120 градусів, його розширення - менше 50 градусів праворуч і ліворуч і 20 градусів вгору й вниз

відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах

злоякісна артеріальна гіпертензія або збереження артеріального тиску

порушення контрастної чутливості й нічного зору

стійка диплопія - порушення зору, коли об'єкти здаються подвійними

глаукома

порушення функції вестибулярного апарату з синдромом запаморочення

загострення хронічних хвороб середнього вуха

артеріальна гіпертензія

серцева недостатність

аритмії серця

хронічні психічні захворювання і стани, що потребують обов'язкового диспансерного динамічного спостереження

епілепсія

стани після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу, що супроводжуються важкими фізичними, когнітивними, просторово-зоровими порушеннями

Перелік протипоказань для водіїв категорій C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, T

Для водіїв цих категорій, окрім захворювань вище, додають такі:

гострота зору ока, що бачить краще, становить менше ніж 0,8, і ока, що бачить гірше, менше ніж 0,1

стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота

артеріальна гіпертензія з показниками тиску вище ніж 180 мм рт. ст. для систолічного та вище ніж 100 мм рт. ст. для діастолічного

гіпертрофічна кардіоміопатія.

дилятаційна кардіоміопатія

імплантація кардіовертера-дефібрилятора.

ускладнення цукрового діабету, що мають вплив на гостроту або поля зору.

хронічні захворювання легенів і плеври

важка ниркова недостатність

Що треба мати в аптечці кожному водієві?

Набір для зупинки кровотечі:

джгут для зупинки кровотечі

еластичні та стерильні бинти різних розмірів

серветки з хлоргексидином

серветки кровоспинні з фурагіном

серветки стерильні

пакет перев'язувальний стерильний

ножиці

гелева пов'язка для опіків

Щоб надати допомогу при інших травмах, запасіться:

плівкою для проведення штучного вентилювання легенів

рукавичками медичними із поліетилену, комплект

анатомічним пінцетом

шпильками

Також в аптечку можна додати водостійкий маркер, захисні прозорі окуляри, термометр, засоби для видалення кліщів, протисонцеві засоби та інші предмети відповідно до ваших потреб.