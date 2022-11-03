Водителям на заметку! В Украине обновили список болезней, с которыми нельзя за руль
На днях Минздрав обновил список заболеваний, с которыми запрещено садиться за руль автомобиля.
В список вошли болезни глаз, сердца, почек и психические расстройства.
Об этом говорится в приказе министра здравоохранения Виктора Ляшко.
Список противопоказаний для водителей категорий A1, A, B1, B, BE
Автомобилистам этих категорий запрещено садиться за руль машины, если у них имеются следующие заболевания:
- хронические заболевания оболочек глаза, сопровождающиеся значительным нарушением функции зрения
- стойкое слезотечение, не поддающееся лечению
- острота бинокулярного и монокулярного зрения составляет менее 0,5
- горизонтальное поле зрения составляет менее 120 градусов, его расширение - менее 50 градусов справа и слева и 20 градусов вверх и вниз
- отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах
- злокачественная артериальная гипертензия или сохранение АД
- нарушение контрастной чувствительности и ночного зрения
- устойчивая диплопия - нарушение зрения, когда объекты кажутся двойными
- глаукома
- нарушение функции вестибулярного аппарата с синдромом головокружения
- обострение хронических болезней среднего уха
- артериальная гипертензия
- сердечная недостаточность
- аритмии сердца
- хронические психические заболевания и состояния, требующие обязательного диспансерного динамического наблюдения
- эпилепсия
- состояния после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, сопровождающиеся тяжелыми физическими, когнитивными, пространственно-зрительными нарушениями
Список противопоказаний для водителей категорий C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, T
Для водителей этих категорий кроме заболеваний выше добавляют следующие:
- острота зрения видящего лучше глаза составляет менее 0,8, и глаза видящего хуже менее 0,1
- стойка полная глухота на оба уха или глухонемота
- артериальная гипертензия с показателями давления выше 180 мм рт. ст. для систолического и выше 100 мм рт. ст. для диастолического
- гипертрофическая кардиомиопатия
- дилятационная кардиомиопатия
- имплантация кардиовертера-дефибриллятора.
- осложнения сахарного диабета, оказывающих влияние на остроту или поле зрения.
- хронические заболевания легких и плевры
- тяжелая почечная недостаточность
Что нужно иметь в аптечке каждому водителю?
Набор для остановки кровотечения:
- жгут для остановки кровотечения
- эластичные и стерильные бинты разных размеров
- салфетки с хлоргексидином
- салфетки кровоостанавливающие с фурагином
- салфетки стерильные
- пакет перевязочный стерильный
- ножницы
- гелевая повязка для ожогов
Чтобы оказать помощь при других травмах, запаситесь:
- пленкой для проведения искусственного вентилирования легких
- перчатками медицинскими из полиэтилена, комплект
- анатомическим пинцетом
- шпильками
Также в аптечку можно добавить водостойкий маркер, прозрачные защитные очки, термометр, средства для удаления клещей, противосолнечные средства и другие предметы в соответствии с вашими потребностями.
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