Водителям на заметку! В Украине обновили список болезней, с которыми нельзя за руль

В список вошли болезни глаз, сердца, почек и психические расстройства.

На днях Минздрав обновил список заболеваний, с которыми запрещено садиться за руль автомобиля.

Об этом говорится в приказе министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Список противопоказаний для водителей категорий A1, A, B1, B, BE

Автомобилистам этих категорий запрещено садиться за руль машины, если у них имеются следующие заболевания:

хронические заболевания оболочек глаза, сопровождающиеся значительным нарушением функции зрения

стойкое слезотечение, не поддающееся лечению

острота бинокулярного и монокулярного зрения составляет менее 0,5

горизонтальное поле зрения составляет менее 120 градусов, его расширение - менее 50 градусов справа и слева и 20 градусов вверх и вниз

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах

злокачественная артериальная гипертензия или сохранение АД

нарушение контрастной чувствительности и ночного зрения

устойчивая диплопия - нарушение зрения, когда объекты кажутся двойными

глаукома

нарушение функции вестибулярного аппарата с синдромом головокружения

обострение хронических болезней среднего уха

артериальная гипертензия

сердечная недостаточность

аритмии сердца

хронические психические заболевания и состояния, требующие обязательного диспансерного динамического наблюдения

эпилепсия

состояния после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, сопровождающиеся тяжелыми физическими, когнитивными, пространственно-зрительными нарушениями

Список противопоказаний для водителей категорий C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, T

Для водителей этих категорий кроме заболеваний выше добавляют следующие:

острота зрения видящего лучше глаза составляет менее 0,8, и глаза видящего хуже менее 0,1

стойка полная глухота на оба уха или глухонемота

артериальная гипертензия с показателями давления выше 180 мм рт. ст. для систолического и выше 100 мм рт. ст. для диастолического

гипертрофическая кардиомиопатия

дилятационная кардиомиопатия

имплантация кардиовертера-дефибриллятора.

осложнения сахарного диабета, оказывающих влияние на остроту или поле зрения.

хронические заболевания легких и плевры

тяжелая почечная недостаточность

Что нужно иметь в аптечке каждому водителю?

Набор для остановки кровотечения:

жгут для остановки кровотечения

эластичные и стерильные бинты разных размеров

салфетки с хлоргексидином

салфетки кровоостанавливающие с фурагином

салфетки стерильные

пакет перевязочный стерильный

ножницы

гелевая повязка для ожогов

Чтобы оказать помощь при других травмах, запаситесь:

пленкой для проведения искусственного вентилирования легких

перчатками медицинскими из полиэтилена, комплект

анатомическим пинцетом

шпильками

Также в аптечку можно добавить водостойкий маркер, прозрачные защитные очки, термометр, средства для удаления клещей, противосолнечные средства и другие предметы в соответствии с вашими потребностями.