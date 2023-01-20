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В Україні обмежено вміст фосфатів у миючих засобах: чому вони шкідливі

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П'ятниця 20 січня 2023 10:53
В Україні обмежено вміст фосфатів у миючих засобах: чому вони шкідливі Фото: Фосфатів в миючих засобах в Україні поменшає (depositfiles.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні обмежили вміст фосфатів у миючих засобах.

Про це повідомили на сайті Держпродспоживслужби.

По виконанню пункту 5 Плану заходів щодо державного ринкового нагляду та державного контролю продукції відповідності миючих засобів вимогам Технічного регламенту миючих засобів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2022 року № 678-р, Держпродспоживслужба інформує суб'єктів господарювання про введення державного обмеження за вмістом фосфору у миючих засобах:

  • у промислових пральних та посудомийних машинах;
  • у побутових пральних та посудомийних машинах;
  • для ручного миття, прання та очищення;
  • в інших миючих засобах.

Подивитися на обмеження за вмістом фосфору у миючих засобах, що використовуються, затверджених Додатком 1 Технічного регламенту миючих засобів у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 року № 575 можливо за посиланням.

Зазначимо, що понад 50 країн, серед яких Італія, Німеччина, Норвегія, Австрія – з кожним роком посилюють контроль за виробництвом побутової хімії, поступово відмовляючись від фосфатів.

Чим же такі шкідливі фосфати

Якщо говорити про потрапляння фосфатів в їжу - то їх надлишок фосфатів призводить до зміщення балансу кальцію і фосфору в організмі - і тоді кальцій, що бракує, починає надходити з кісток і зубів. Як наслідок, кістки стають крихкими, а зуби псуються. Фосфати також здатні викликати почуття занепокоєння, безсоння та розлад шлунка.

Фосфорні кислоти після прання не вимиваються з одягу. Вся справа в пральних машинках, більшість з яких полощуть речі холодною водою. У таких умовах фосфати не видаляються із тканин, а отже – потрапляють на шкіру.

При надходженні надлишкової кількості фосфатів в організм може порушуватися функціонування печінки, нирок, скелетних м'язів, що призводить до небезпечних порушень обміну речовин та загострення хронічних захворювань.

Фосфати і фосфонати мають серйозний вплив на навколишнє середовище, потрапляючи в природні водоймища, служать добривом для водоростей, що викликає їх надмірне розмноження і цвітіння води. Такий механізм призводить до загибелі більшості водних мешканців та значного погіршення якості води.

Нагадаємо, що лікарка назвала 3 засоби народної медицини , які вкрай небезпечні.

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