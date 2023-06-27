В Україні обмежать видачу кредитів: хто ніколи не зможе брати позики

В Україні хочуть ввести обмеження на видачу кредитів для певної категорії населення, а саме для громадян з ігровою залежністю.
Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк на своїй сторінці у Facebook.
Відповідно до законопроєкту 9422 видача кредитів людям з ігровою залежністю буде повністю заборонена. Однак зміни стосуватимуться й кількох інших аспектів у питанні видачі позик:
Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев також прокоментував новий законопроєкт. Він додав, що також передбачається:
Творці законопроєкту підсумовують, що він далеко не про обмеження ставки, а про зміну сприйняття мікрокредитів як тими, хто їх видає, так і тими, хто їх бере.
Наразі законопроєкт направлено на розгляд Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
Це стосується позик, які видавались на такі цілі:
Послугою зможуть скористатися такі категорії українців:
Зменшення кредитного навантаження буде обов'язковим на період воєнного стану та впродовж ще 30 днів після нього.
Раніше ми писали, чи варто брати грошові позики в банках під час війни.
Нагадаємо також, що відтепер борги українців за сплату ЖКГ будуть вносити в кредитну історію.