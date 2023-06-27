В Украине ограничат выдачу кредитов: кто никогда не сможет брать ссуды

В Украине хотят ввести ограничения на выдачу кредитов для определенной категории населения, а именно граждан с игровой зависимостью.
Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк на своей странице в Facebook.
В соответствии с законопроектом 9422 выдача кредитов людям с игровой зависимостью будет полностью запрещена. Однако изменения будут касаться и нескольких других аспектов в вопросе выдачи ссуд:
Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев также прокомментировал новый законопроект. Он добавил, что также предусматривают:
Создатели законопроекта заключают, что он далеко не об ограничении ставки, а об изменении восприятия микрокредитов как выдающими их, так и теми, кто их берет.
Законопроект направлен на рассмотрение Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Это касается займов, которые выдавались на следующие цели:
Услугой смогут воспользоваться следующие категории:
Уменьшение кредитной нагрузки будет обязательным на период военного положения и еще 30 дней после него.
Раньше мы писали, стоит ли брать денежные ссуды в банках во время войны.
Напомним также, что теперь долги украинцев за уплату ЖКХ будут вносить в кредитную историю.