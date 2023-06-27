В Україні обмежать видачу кредитів: хто ніколи не зможе брати позики

В Україні хочуть ввести обмеження на видачу кредитів для певної категорії населення, а саме для громадян з ігровою залежністю.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк на своїй сторінці у Facebook .

Що передбачають нововведення

Відповідно до законопроєкту 9422 видача кредитів людям з ігровою залежністю буде повністю заборонена. Однак зміни стосуватимуться й кількох інших аспектів у питанні видачі позик:

максимальний рівень денної процентної ставки споживчого кредиту поступово буде знижено до 1%

продовження строку дії договору без укладення додаткової угоди про це стане неможливим

маніпулятивна реклама кредитів буде заборонена

контрольні заходи НБУ щодо банків повертаються в повному обсязі та навіть посилюються

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев також прокоментував новий законопроєкт. Він додав, що також передбачається:

заборона кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит

зобов'язання кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту до бюро кредитних історій

Творці законопроєкту підсумовують, що він далеко не про обмеження ставки, а про зміну сприйняття мікрокредитів як тими, хто їх видає, так і тими, хто їх бере.

Наразі законопроєкт направлено на розгляд Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

В Україні змінилися умови погашення кредитів

Це стосується позик, які видавались на такі цілі:

лікування

ремонт житла

купівля побутової техніки

відпочинок

навчання

Послугою зможуть скористатися такі категорії українців:

переселенці, що перебувають на державному обліку як ВПО

особи, які постійно проживають на території, де велися чи ведуться активні бойові дії

громадяни, що виїхали з області, у якій велися чи відбуваються активні бойові дії

ті, хто не мав простроченої заборгованості станом на 24 лютого 2022 року

Зменшення кредитного навантаження буде обов'язковим на період воєнного стану та впродовж ще 30 днів після нього.