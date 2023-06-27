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В Украине ограничат выдачу кредитов: кто никогда не сможет брать ссуды

Новина українською →
Украина, Вторник 27 июня 2023 15:15
В Украине ограничат выдачу кредитов: кто никогда не сможет брать ссуды Взять кредит в Украине будет труднее (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине хотят ввести ограничения на выдачу кредитов для определенной категории населения, а именно граждан с игровой зависимостью.

Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк на своей странице в Facebook.

Что предусматривают нововведения

В соответствии с законопроектом 9422 выдача кредитов людям с игровой зависимостью будет полностью запрещена. Однако изменения будут касаться и нескольких других аспектов в вопросе выдачи ссуд:

  • максимальный уровень дневной процентной ставки потребительского кредита будет постепенно снижен до 1%
  • продление срока действия договора без заключения дополнительного соглашения об этом станет невозможным
  • манипулятивная реклама кредитов будет запрещена
  • контрольные меры НБУ по банкам возвращаются в полном объеме и даже усиливаются

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев также прокомментировал новый законопроект. Он добавил, что также предусматривают:

  • запрет кредитодателю и новому кредитору потребовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите
  • обязательство кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй

Создатели законопроекта заключают, что он далеко не об ограничении ставки, а об изменении восприятия микрокредитов как выдающими их, так и теми, кто их берет.

Законопроект направлен на рассмотрение Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В Украине изменились условия погашения кредитов

Это касается займов, которые выдавались на следующие цели:

  • лечение
  • ремонт жилья
  • покупка бытовой техники
  • отдых
  • обучение

Услугой смогут воспользоваться следующие категории:

  • переселенцы, стоящие на государственном учете как ВПЛ
  • лица, постоянно проживающие на территории, где велись или ведутся активные боевые действия
  • граждане, выехавшие из области, в которой велись или происходят активные боевые действия
  • те, кто не имел просроченной задолженности по состоянию на 24 февраля 2022 года

Уменьшение кредитной нагрузки будет обязательным на период военного положения и еще 30 дней после него.

Раньше мы писали, стоит ли брать денежные ссуды в банках во время войны.

Напомним также, что теперь долги украинцев за уплату ЖКХ будут вносить в кредитную историю.

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