В Украине ограничат выдачу кредитов: кто никогда не сможет брать ссуды
В Украине хотят ввести ограничения на выдачу кредитов для определенной категории населения, а именно граждан с игровой зависимостью.
Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк на своей странице в Facebook.
Что предусматривают нововведения
В соответствии с законопроектом 9422 выдача кредитов людям с игровой зависимостью будет полностью запрещена. Однако изменения будут касаться и нескольких других аспектов в вопросе выдачи ссуд:
- максимальный уровень дневной процентной ставки потребительского кредита будет постепенно снижен до 1%
- продление срока действия договора без заключения дополнительного соглашения об этом станет невозможным
- манипулятивная реклама кредитов будет запрещена
- контрольные меры НБУ по банкам возвращаются в полном объеме и даже усиливаются
Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев также прокомментировал новый законопроект. Он добавил, что также предусматривают:
- запрет кредитодателю и новому кредитору потребовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите
- обязательство кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй
Создатели законопроекта заключают, что он далеко не об ограничении ставки, а об изменении восприятия микрокредитов как выдающими их, так и теми, кто их берет.
Законопроект направлен на рассмотрение Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
В Украине изменились условия погашения кредитов
Это касается займов, которые выдавались на следующие цели:
- лечение
- ремонт жилья
- покупка бытовой техники
- отдых
- обучение
Услугой смогут воспользоваться следующие категории:
- переселенцы, стоящие на государственном учете как ВПЛ
- лица, постоянно проживающие на территории, где велись или ведутся активные боевые действия
- граждане, выехавшие из области, в которой велись или происходят активные боевые действия
- те, кто не имел просроченной задолженности по состоянию на 24 февраля 2022 года
Уменьшение кредитной нагрузки будет обязательным на период военного положения и еще 30 дней после него.
Раньше мы писали, стоит ли брать денежные ссуды в банках во время войны.
Напомним также, что теперь долги украинцев за уплату ЖКХ будут вносить в кредитную историю.