В Украине ограничат выдачу кредитов: кто никогда не сможет брать ссуды

В Украине хотят ввести ограничения на выдачу кредитов для определенной категории населения, а именно граждан с игровой зависимостью.

Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк на своей странице в Facebook .

Что предусматривают нововведения

В соответствии с законопроектом 9422 выдача кредитов людям с игровой зависимостью будет полностью запрещена. Однако изменения будут касаться и нескольких других аспектов в вопросе выдачи ссуд:

максимальный уровень дневной процентной ставки потребительского кредита будет постепенно снижен до 1%

продление срока действия договора без заключения дополнительного соглашения об этом станет невозможным

манипулятивная реклама кредитов будет запрещена

контрольные меры НБУ по банкам возвращаются в полном объеме и даже усиливаются

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев также прокомментировал новый законопроект. Он добавил, что также предусматривают:

запрет кредитодателю и новому кредитору потребовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите

обязательство кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй

Создатели законопроекта заключают, что он далеко не об ограничении ставки, а об изменении восприятия микрокредитов как выдающими их, так и теми, кто их берет.

Законопроект направлен на рассмотрение Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В Украине изменились условия погашения кредитов

Это касается займов, которые выдавались на следующие цели:

лечение

ремонт жилья

покупка бытовой техники

отдых

обучение

Услугой смогут воспользоваться следующие категории:

переселенцы, стоящие на государственном учете как ВПЛ

лица, постоянно проживающие на территории, где велись или ведутся активные боевые действия

граждане, выехавшие из области, в которой велись или происходят активные боевые действия

те, кто не имел просроченной задолженности по состоянию на 24 февраля 2022 года

Уменьшение кредитной нагрузки будет обязательным на период военного положения и еще 30 дней после него.