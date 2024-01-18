З України намагалися вивезти рідкісні порцелянові реліквії XIX століття (фото)

Скульптури намагалися відправити з Одеси у Казахстан. Митники з огляду на явні ознаки старовини на скульптурках, спрямували їх на експертизу до Національного музею історії України для встановлення належності їх до культурних цінностей.

Фахівці музею визначили, що це - рідкісна скульптурна пластика, яка лімітовано продукувалася приватною порцеляновою фабрикою шотландця Франца Гарднера, яка функціонувала з 1766 року в російській імперії.

Для виготовлення цієї порцеляни на фабриці використовували найкращу сировину з території сучасної України - глухівський каолін. Вироблені вони були задовго до Другої світової війни.

Йдеться про порцелянові скульптури "Нендалець" (1870-1880 років виготовлення), "Чорногорець" (1880-х років) та "Мордовські жінки" (1927-1930 років). Всі вони - з фабричними клеймами. Загальна оцінна (не комерційна) вартість виробів становить 400 тисяч гривень.

Серед колекціонерів та поціновувачів гарднерівських виробів представлені композиції досі викликають особливу зацікавленість через лімітованість серій. Нині фігурок збереглося небагато. Аналоги знаходяться у провідних музеях та приватних зібраннях.

Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозвільного документу митникам надано не було.

Стосовно громадян, які відправляли культурні цінності за кордон, Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Культурні цінності вилучено.