Из Украины пытались вывезти редкие фарфоровые реликвии XIX века (фото)

Скульптуры пытались отправить из Одессы в Казахстан. Таможенники, учитывая явные признаки старины на скульптурках, направили их на экспертизу в Национальный музей истории Украины для установления принадлежности их к культурным ценностям.

Специалисты музея определили, что это - редкая скульптурная пластика, которая лимитировано продуцировалась частной фарфоровой фабрикой шотландца Франца Гарднера, функционировавшей с 1766 года в российской империи.

Для изготовления этого фарфора на фабрике использовали лучшее сырье с территории современной Украины - глуховский каолин. Произведены они были задолго до Второй мировой войны.

Речь идет о фарфоровых скульптурах "Нендаль" (1870-1880 годов изготовления), "Черногорец" (1880-х годов) и "Мордовские женщины" (1927-1930 годов). Все они - с фабричными клеймами. Общая оценочная (не коммерческая) стоимость изделий составляет 400 тысяч гривен.

Среди коллекционеров и ценителей гарднеровских изделий представленные композиции до сих пор вызывают особый интерес из-за лимитированости серий. В настоящее время фигурок сохранилось немного. Аналоги находятся в ведущих музеях и частных собраниях.

Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такой разрешительный документ таможенникам предоставлен не был.

В отношении граждан, отправлявших культурные ценности за границу, Киевской таможней составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Культурные ценности изъяты.