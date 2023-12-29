В Україні можуть змінити правила перебування тварин в укриттях: що планують

Що хочуть змінити

Зоозахисна організація UAnimals надіслали в МВС пропозицію змінити наказ міністерства, де була закріплена норма про недопуск тварин в укриття. У відомстві повідомили, що застарілу норму вилучать.

У Міністерстві внутрішніх справ підготували проєкт наказу, який дозволить людям брати тварин в укриття. Водночас у документі передбачать обов'язки людей, які приводять тварин в укриття.

Так, власники будуть повинні зробити так, щоб тварина не становила небезпеки для інших людей та тварин і не пошкодила майно.

Наразі запропоновані зміни повинні розглянути та прокоментувати інші органи, а потім їх зможуть ухвалити.

"Ми будемо стежити за наступними кроками та дуже сподіваємося, що тварин в укриття дозволять впускати якнайшвидше. Це питання безпеки як самих тварин, так і людей, які не покинуть своїх друзів напризволяще під обстрілами!" - закликають активісти.

У Києві дітей з собакою не пустили в укриття

Нещодавно під час ракетного обстрілу Києва брата й сестру не пустили в укриття під час роботи ППО, оскільки діти були з собакою.

Минулого року їхній батько Юрій Овчинніков загинув у Запорізькій області у складі ССО "Азов".

Мама дітей була впевнена, що Саша та Богдан в безпеці, бо вони набрали її, перебуваючи біля сховища.

Коли дівчинка подзвонила вже в істериці, Любов була змушена раніше йти з роботи, щоб заспокоїти Сашу та Богдана і розібратися в ситуації.

Директор запевнила, що інакше діяти школа не могла, адже в інших школярів могла бути алергія на собак.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані і були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження (ч. 1 ст. 135 КК України).