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В Україні можуть змінити правила перебування тварин в укриттях: що планують

Чи можна брати тварин в укриття (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні планують переглянути правила перебування домашніх улюбленців в укриттях з їхніми господарями.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис зоозахисної організації UAnimals в Instagram.

Що хочуть змінити

Зоозахисна організація UAnimals надіслали в МВС пропозицію змінити наказ міністерства, де була закріплена норма про недопуск тварин в укриття. У відомстві повідомили, що застарілу норму вилучать.

У Міністерстві внутрішніх справ підготували проєкт наказу, який дозволить людям брати тварин в укриття. Водночас у документі передбачать обов'язки людей, які приводять тварин в укриття.

Так, власники будуть повинні зробити так, щоб тварина не становила небезпеки для інших людей та тварин і не пошкодила майно.

Наразі запропоновані зміни повинні розглянути та прокоментувати інші органи, а потім їх зможуть ухвалити. 

"Ми будемо стежити за наступними кроками та дуже сподіваємося, що тварин в укриття дозволять впускати якнайшвидше. Це питання безпеки як самих тварин, так і людей, які не покинуть своїх друзів напризволяще під обстрілами!" - закликають активісти.

У Києві дітей з собакою не пустили в укриття

Нещодавно під час ракетного обстрілу Києва брата й сестру не пустили в укриття під час роботи ППО, оскільки діти були з собакою. 

Минулого року їхній батько Юрій Овчинніков загинув у Запорізькій області у складі ССО "Азов".

Мама дітей була впевнена, що Саша та Богдан в безпеці, бо вони набрали її, перебуваючи біля сховища.

Коли дівчинка подзвонила вже в істериці, Любов була змушена раніше йти з роботи, щоб заспокоїти Сашу та Богдана і розібратися в ситуації.

Директор запевнила, що інакше діяти школа не могла, адже в інших школярів могла бути алергія на собак.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані і були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження (ч. 1 ст. 135 КК України).

 

Раніше ми розповідали, яке укриття найбільш надійне під час ракетних атак ворога.

Читайте також, чи стануть дорожчими квартири, якщо в новобудові буде укриття.

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