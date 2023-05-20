В Україні можуть з'явитися окремі вагони для жінок в поїздах: що відомо

В Україні можуть з'явитися окремі вагони для чоловіків і жінок в поїздах, які мають тривалі маршрути. Принаймні, цього вимагають автори петиції, що з'явилася на сайті Уряду.
Про те, чому піднялась така тема та в яких країнах вже є подібні вагони - читайте в матеріалі нижче.
Часто пасажири відчувають дискомфорт через представників протилежної статі. Траплялись випадки неприйнятної поведінки такі, як нав'язлива поведінка, умисні дотики до інших пасажирів, навіть спроби зґвалтування.
Згадаймо хоча б випадок з Анастасією Луговою, який трапився влітку 2020 року в поїзді Маріуполь-Київ.
До того ж як жінки, так і чоловіки відчувають потребу змінити одяг, що зробити у присутності представника іншої статі незручно.
На думку авторки петиції, якщо виділять окремі купе для чоловіків та для жінок, то буде психологічно комфортніше та безпечніше.
Серед можливих нововведень:
"Просимо виділити принаймні один окремий вагон для жінок і, відповідно, окремий для чоловіків в усіх потягах АТ "Укрзалізниця", які слідують маршрутом довше 6 годин.
У випадку відсутності місць у "змішаних" вагонах реалізувати квитки в окремі вагони для осіб обох статей. Для ідентифікації статі додати фільтр "стать" при купівлі квитка", - говориться в пропозиції.
На момент виходу цієї статті петиція набрала понад 15 тисяч голосів із 25 необхідних. До кінця збору підписів залишилось: 87 днів. Якщо голоси будуть набрані, питання винесуть на розгляд.
Окремі вагони для чоловіків і жінок у поїздах зустрічаються у кількох країнах, хоча така практика стає все менш поширеною і часто викликає дебати з погляду гендерної рівності.
Наприклад, "жіночі вагони" - для захисту жінок від домагань - можна зустріти в поїздах Індії та Індонезії, Казахстані.
Крім того, в метро Мексики, Малайзії, Бразилії, Японії курсують поїзди з вагонами "тільки для жінок та дітей" для забезпечення безпеки жінок, особливо в пікові години, коли поїзди переповнені. У Японії, до речі, у ці вагони дозволено заходити дітям, інвалідам та чоловікам пенсійного віку.
У Єгипті також була практика окремих вагонів для жінок у поїздах метро Каїра, але з 2017 року її було скасовано.
Нагадаємо, відома українська співачка стала жертвою домагань у поїзді.