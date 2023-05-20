В Украине могут появиться отдельные вагоны для женщин в поездах: что известно

В Украине могут появиться отдельные вагоны для мужчин и женщин в поездах, имеющих длительные маршруты. По крайней мере, этого требуют авторы петиции, появившейся на сайте Правительства.
О том, почему поднялась такая тема и в каких странах уже есть подобные вагоны - читайте в материале ниже.
Часто пассажиры испытывают дискомфорт из-за представителей противоположного пола. Бывали случаи неприемлемого поведения, такие как навязчивое поведение, умышленные прикосновения к другим пассажирам, даже попытки изнасилования.
Вспомним хотя бы случай с Анастасией Луговой, который произошел летом 2020 в поезде Мариуполь-Киев.
К тому же, как женщины, так и мужчины чувствуют потребность сменить одежду, что сделать в присутствии представителя другого пола неудобно.
По мнению автора петиции, если выделят отдельные купе для мужчин и женщин, то будет психологически комфортнее и безопаснее.
Среди возможных новшеств:
"Просим выделить по крайней мере один отдельный вагон для женщин и, соответственно, отдельный для мужчин во всех поездах АО "Укрзализныця", следующих по маршруту дольше 6 часов.
В случае отсутствия мест в смешанных вагонах реализовать билеты в отдельные вагоны для лиц обоих полов. Для идентификации пола добавить фильтр "пол" при покупке билета", - говорится в предложении.
К моменту выхода этой статьи петиция набрала более 15 тысяч голосов из 25 необходимых. До конца сбора подписей осталось 87 дней. Если голоса будут набраны, вопрос вынесут на рассмотрение.
Отдельные вагоны для мужчин и женщин в поездах встречаются в нескольких странах, хотя такая практика становится все менее распространенной и часто вызывает прения с точки зрения гендерного равенства.
Например, "женские вагоны" - для защиты женщин от домогательств - можно встретить в поездах Индии, Индонезии, Казахстане.
Кроме того, в метро Мексики, Малайзии, Бразилии, Японии курсируют поезда с вагонами "только для женщин и детей" для обеспечения безопасности женщин, особенно в пиковые часы, когда поезда переполнены. В Японии, кстати, в эти вагоны разрешено заходить детям, инвалидам и мужчинам пенсионного возраста.
В Египте также была практика отдельных вагонов для женщин в поездах метро Каира, но с 2017 года она была отменена.
Напомним, известная украинская певица стала жертвой домогательств в поезде.