В Украине могут появиться отдельные вагоны для женщин в поездах: что известно

Почему подняли такую тему

Часто пассажиры испытывают дискомфорт из-за представителей противоположного пола. Бывали случаи неприемлемого поведения, такие как навязчивое поведение, умышленные прикосновения к другим пассажирам, даже попытки изнасилования.

Вспомним хотя бы случай с Анастасией Луговой, который произошел летом 2020 в поезде Мариуполь-Киев.

К тому же, как женщины, так и мужчины чувствуют потребность сменить одежду, что сделать в присутствии представителя другого пола неудобно.

По мнению автора петиции, если выделят отдельные купе для мужчин и женщин, то будет психологически комфортнее и безопаснее.

Что предлагается в петиции

Среди возможных новшеств:

Один отдельный вагон для мужчин и женщин в составе поезда на маршрутах, предусматривающих возможность отдыха и сна

Фильтр "пол" при покупке билета.

"Просим выделить по крайней мере один отдельный вагон для женщин и, соответственно, отдельный для мужчин во всех поездах АО "Укрзализныця", следующих по маршруту дольше 6 часов.

В случае отсутствия мест в смешанных вагонах реализовать билеты в отдельные вагоны для лиц обоих полов. Для идентификации пола добавить фильтр "пол" при покупке билета", - говорится в предложении.

К моменту выхода этой статьи петиция набрала более 15 тысяч голосов из 25 необходимых. До конца сбора подписей осталось 87 дней. Если голоса будут набраны, вопрос вынесут на рассмотрение.

В каких странах уже есть женские и мужские купе

Отдельные вагоны для мужчин и женщин в поездах встречаются в нескольких странах, хотя такая практика становится все менее распространенной и часто вызывает прения с точки зрения гендерного равенства.

Например, "женские вагоны" - для защиты женщин от домогательств - можно встретить в поездах Индии, Индонезии, Казахстане.

Кроме того, в метро Мексики, Малайзии, Бразилии, Японии курсируют поезда с вагонами "только для женщин и детей" для обеспечения безопасности женщин, особенно в пиковые часы, когда поезда переполнены. В Японии, кстати, в эти вагоны разрешено заходить детям, инвалидам и мужчинам пенсионного возраста.

В Египте также была практика отдельных вагонов для женщин в поездах метро Каира, но с 2017 года она была отменена.