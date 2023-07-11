В Україні можуть повернути "нульове" розмитнення автомобілів: для кого це буде доступно

З квітня по червень 2022 року в Україні діяли умови пільгового розмитнення ввезених авто. Однак уже в липні їх скасували та знову ввели обов'язкову сплату податків на імпортні машини. Проте зараз в Україні знову з'явилася пропозиція повернути пільги.
Про це йдеться в законопроєкті №9209.
Ініціатори законопроєкту пропонують скасувати податок на розмитнення для кількох категорій людей, які постраждали від збройної агресії Росії. Зокрема йдеться про тих, чиї транспортні засоби були викрадені чи знищеними в ході бойових дій.
"У ході бойових дій багато транспортних засобів, які належали фізичним та юридичним особам, були знищені, пошкоджені або викрадені. Особливо це є актуальним для територій, які знаходились (знаходяться) в епіцентрі бойових дій, або на територіях, які перебували під окупацією. Для багатьох сімей втрата автомобіля є суттєвою втратою і значним обмеженням можливостей", - йдеться в пояснювальній записці.
Автори наголошують, що оскільки в Україні активно розвинений імпорт автомобілів, держава повинна надати підтримка постраждалим у цьому аспекті громадянам.
Скриншот: itd.rada.gov.ua
Акциз
Він розраховується за формулою: ставка (базова) х К (двигун) х К (вік машини). Під ставкою мається на увазі ставка податку в євро за одиницю транспортного засобу:
К-двигун
Цей коефіцієнт визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в кубічних сантиметрах на 1000 кубічних сантиметрів.
К-вік
Дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва транспортного засобу до визначення ставки податку.
Варто зазначити, що для нових транспортних засобів і засобів, які використовувалися до одного повного календарного року цей коефіцієнт дорівнює один.
Для транспортних засобів, які використовувалися понад 15 календарних років, дорівнює 15.
Мито
Воно становить 10% від ціни автомобіля, яка вказана в документах на транспортний засіб. У деяких випадках митниця може засумніватися в об'єктивності заявленої ціни та вимагати проведення експертизи. У результаті оцінювальна вартість автомобіля може істотно зрости, але це рішення можна оскаржити.
ПДВ
Податок на додану вартість дорівнює 20% від суми акцизу, мита та ціни автомобіля.
Порахувати індивідуальну суму розмитнення автомобіля можна в цьому калькуляторі.
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