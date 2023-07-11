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В Украине могут вернуть "нулевую" растаможку автомобилей: для кого она будет доступна

Как растаможить авто в Украине (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

С апреля по июнь 2022 года в Украине действовали условия льготного растаможивания ввезенных авто. Однако уже в июле их отменили и снова ввели обязательную уплату налогов на импортные машины. Но сейчас в Украине снова появилось предложение вернуть льготы.

Об этом говорится в законопроекте №9209.

Что может измениться в растаможке авто

Инициаторы законопроекта предлагают отменить налог на растаможку для нескольких категорий людей, пострадавших от вооруженной агрессии России. В частности, речь идет о тех, чьи транспортные средства были угнаны или уничтожены в ходе боевых действий.

"В ходе боевых действий многие транспортные средства, принадлежавшие физическим и юридическим лицам, были уничтожены, повреждены или похищены. Особенно это актуально для территорий, которые находились (находятся) в эпицентре боевых действий, или на территориях, которые находились под оккупацией. Для многих семей потеря автомобиля является существенной утратой и значительным ограничением возможностей", - говорится в объяснительной записке.

Авторы отмечают, что поскольку в Украине активно развит импорт автомобилей, государство должно оказать поддержку пострадавшим в этом аспекте гражданам.

Скриншот: itd.rada.gov.ua

Сколько сейчас стоит растаможить авто

Акциз

Он рассчитывается по формуле: ставка (базовая) х К (двигатель) х К (возраст машины). Под ставкой подразумевается ставка налога в евро за единицу транспортного средства:

  • для машин с бензиновым двигателем 3000 кубических сантиметров - 50 евро
  • с бензиновым двигателем свыше 3000 кубических сантиметров - 100 евро
  • с дизельным двигателем объемом до 3500 кубических сантиметров - 75 евро
  • с дизельным двигателем объемом более 3500 кубических сантиметров - 150 евро

К-двигатель

Этот коэффициент определяется делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в кубических сантиметрах на 1000 кубических сантиметров.

К-возраст

Равняется количеству полных календарных лет с года, следующего за годом производства транспортного средства до определения ставки налога.

Следует отметить, что для новых транспортных средств и средств, которые использовались до одного полного календарного года, этот коэффициент равен один.

Для транспортных средств, которые использовались более 15 календарных лет, равняется 15.

Пошлина

Она составляет 10% от цены автомобиля, указанной в документах на транспортное средство. В некоторых случаях таможня может усомниться в объективности заявленной цены и потребовать проведения экспертизы. В результате оценочная стоимость автомобиля может существенно возрасти, но это решение можно обжаловать.

НДС

Налог на добавленную стоимость составляет 20% от суммы акциза, пошлины и цены автомобиля.

Подсчитать индивидуальную сумму растаможки автомобиля можно в этом калькуляторе.

Раньше мы писали о первых автошколах в Украине для людей с инвалидностью.

Читайте также, кому из украинцев и как могут запретить покупать машины.

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