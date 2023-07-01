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Українці можуть безкоштовно отримати продукти та ліки: що для цього потрібно

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Субота 01 липня 2023 15:24
Українці можуть безкоштовно отримати продукти та ліки: що для цього потрібно Українці можуть отримати гуманітарну допомогу (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Громадянам Україні і далі продовжують надавати гуманітарну допомогу. Однак, для того, щоб її отримати, потрібно оформити заявку.

Про те, хто і як може отримати допомогу - читайте у матеріалі нижче.

Хто надає допомогу

Правила отримання гуманітарної допомоги досить прості. Потрібно лише оформити заявку та написати, чого саме ви потребуєте.

Гуманітарну допомогу надає благодійний фонд "Хочу допомогти". Це невеличка команда волонтерів, які з початку повномасштабного вторгнення Росії стали допомагати українській армії та мирному населенню.

Допомогу надають у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, ліків, одягу, підтримки тварин, допомагають з евакуацією та житлом.

Хто може отримати гуманітарну допомогу

Отримати допомогу можуть переселенці (люди, які опинилися у скрутному становищі, багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю) та для забезпечення потреб ЗСУ.

Як отримати допомогу

Для отримання допомоги заповніть заявку за посиланням. Потрібно вказати наступні дані:

  • ваше ім’я
  • де ви перебуваєте
  • чи є переселенцем (можете надати відповідну довідку) або ви опинилися у скрутному становищі (якщо ви не підпадаєте під категорії, можете вказати інше)
  • якої допомоги потребуєте (допомога дітям, з евакуацією, наданням житла, отримання продуктових наборів, для військових)
  • опишіть поточну ситуацію, в якій ви потребуєте допомоги
  • ваш e-mail
  • номер телефону

У разі виникнення додаткових питань звертайтесь за електронною поштою: wanttohelp.in.ua@gmail.com

Раніше ми повідомляли, що Німеччина надасть Україні гуманітарну допомогу на сотні мільйонів євро.

Також ми писали, як отримати продуктові набори від благодійного фонду "Разом за життя".

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Гуманітарна допомога