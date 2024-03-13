В Україні можуть активізуватися кліщі через теплу зиму: які парки в Києві небезпечні

У цьому сезоні зима регулярно встановлювала рекорди теплового режиму і, кінець кінцем, увійшла до трійки найтепліших зим у Києві з 1881 року, зайнявши третє місце. Вважається, що плюсові температури взимку сприяють ранній активності комах, зокрема кліщів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Вечірній Київ".

Чи буде навала кліщів цього року?

За словами експертів зеленого господарювання Києва, пік активності кліщів залишається незмінним і випадає на квітень-травень та серпень-вересень.

Генеральний директор Комунального об'єднання "Київзеленбуд" Юрій Бахмат вказав, що наразі не передбачається аномального збільшення кількості кліщів.

"Тепла зима не є критичною для активізації кліщів. Цього року інформація щодо випадків укусів кліщів на адресу комунальних підприємств, що входять до складу КО "Київзеленбуд", не надходила. Згідно зі спостереженнями наших фахівців, пік активності цих комах не змінився і припадає на квітень-травень та серпень-вересень", - пояснив Бахмат.

За його словами, активність кліщів залежить від густоти зелених насаджень, висоти травостою, близькості водних об’єктів, температури повітря.

Найбільша їх кількість спостерігається на схилах та берегах річки Дніпро, на територіях парків та скверів, зокрема: