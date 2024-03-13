ua en ru
Ср, 13 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине могут активизироваться клещи из-за теплой зимы: какие парки в Киеве опасны

Среда 13 марта 2024 09:45
UA EN RU
В Украине могут активизироваться клещи из-за теплой зимы: какие парки в Киеве опасны Фото: В Украине может быть гораздо больше клещей (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В этом сезоне зима регулярно устанавливала рекорды теплового режима и, в конечном счете, вошла в тройку самых теплых зим в Киеве с 1881 года, заняв третье место. Считается, что плюсовые температуры зимой способствуют ранней активности насекомых, в том числе клещей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Вечерний Киев".

Будет ли нашествие клещей в этом году?

По словам экспертов зеленого хозяйства Киева, пик активности клещей остается неизменным и выпадает на апрель-май и август-сентябрь.

Генеральный директор Коммунального объединения "Киевзеленстрой" Юрий Бахмат указал, что не предусматривается аномального увеличения количества клещей.

"Теплая зима не критическая для активизации клещей. В этом году информация о случаях укусов клещей в адрес коммунальных предприятий, входящих в состав КО "Киевзеленстрой", не поступала. Согласно наблюдениям наших специалистов, пик активности этих насекомых не изменился и приходится на апрель -май и август-сентябрь", - объяснил Бахмат.

По его словам, активность клещей зависит от густоты зеленых насаждений, высоты травостоя, близости водных объектов, температуры воздуха.

Наибольшее количество наблюдается на склонах и берегах реки Днепр, на территориях парков и скверов, в частности:

  • парка "Победа"
  • парка культуры и отдыха "Гидропарк",
  • парка "Муромец",
  • парка "Наталка";
  • парка культуры и отдыха "Пуща-Водица";
  • парка отдыха на ул. Бережанской у домов №10-20;
  • парка культуры и отдыха "Отрадный",
  • парка отдыха "Спутник";
  • ландшафтного парка на ул. Соломенской;
  • парка отдыха "Сырецкая роща";
  • парка культуры и отдыха "Нивки".

Читайте также, что синоптик рассказала, когда в Украину придет тепло.

А еще мы рассказывали о том, какой прогноз на весну дал харьковский сурок Тимко.

Читайте РБК-Украина в Google News
клещ
NEWS
Украинские дроны ночью атаковали сразу три НПЗ в России, - источник
Украинские дроны ночью атаковали сразу три НПЗ в России, - источник