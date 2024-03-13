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Синоптик розказала, коли в Україну прийде тепло

Середа 13 березня 2024 08:42
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Синоптик розказала, коли в Україну прийде тепло Коли в Україні потеплішає (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні зміниться зі сніжної до тепла вже у кінці цього тижня, 16-17 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на синоптика Наталію Птуху в коментарі NV.

Коли в Україні буде потепління

Від середи, 13 березня, нічні морози по країні поступово відстулять, і температура вночі може сягнути +3 градуси, на півдні від +1° до +6°.

Удень очікується від +2° до +8°, а лише 14 березня на Закарпатті, Одещині і в Криму очікуються високі температурні показники від +9° до +15°. 15-16 березня вночі температура коливатиметься від +4° до -2°, на півдні та Закарпатті - від +1° до +6°, а вдень очікується від +5° до +14° в більшості областей. Температура буде поступово підвищуватися.

Протягом 13-14 березня на півдні можливі невеликі дощі, а вночі проти середи, 13 березня, у центральних та західних областях очікуються невеликі мокрі снігопади з дощем. З 15-16 березня в Україні переважно без опадів, лише на півдні вночі можливий невеликий дощ.

Якою була погода в Україні у 2013 році

Варто зазначити, що весна зі снігом для України - абсолютно не рідке явище. Наприклад, 22 березня 2013 року в Києві був справжній сніговий "армагедон".

Тоді опадами так засипало столицю, що зупинився весь громадський транспорт. Сніг в тому році йшов 56 годин поспіль...

Синоптик розказала, коли в Україну прийде теплоСиноптик розказала, коли в Україну прийде теплоТаким було 22 березня 2013 року у Києві (фото: Вечірній Київ)

До речі, народний синоптик дав прогноз на весну.

А ще розповідали про те, який прогноз на весну дав харківський бабак Тимко.

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