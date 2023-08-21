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В Україні можна обміняти звичайні лампочки на ефективніші: хто і як може зробити

Як змінити стандартну лампочку на більш ефективну (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Українці можуть поміняти звичайні лампочки на ефективніші пристрої LED. На цей раз можна безкоштовно отримати лампи для під'їздів будинків, шкіл, дитячих садків, лікарень, бібліотек та музеїв.

Про те, як це зробити, розповів генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Що потрібно знати про програму

З початку повномасштабної війни українці обміняли близько 20 мільйонів ламп розжарювання на ефективні LED-лампи у власних будинках.

А зараз Укрпошта, у спільній програмі з ЄС, Міністерством Економіки та Дією, відкриває новий етап обміну ламп для ОСББ і всіх вищезазначених закладів.

Як отримати лампочки

Щоб отримати лампу юридичним особам, потрібно залишити заявку на порталі "Дія", а потім забрати лампи у відділенні Укрпошти.

Покрокова інструкція

  • авторизуйтесь на порталі "Дія" за допомогою кваліфікованого електронного підпису юрособи
  • перевірте дані щодо підприємства
  • у пункті "Послуги" виберіть "Обмін лампочок" та оформіть запит
  • вкажіть площу в калькуляторі, там буде вказано межу, за якою можна вибрати кількість та тип ламп
  • поставте відмітку про згоду здачі такої кількості ламп розжарювання
  • вкажіть обов'язково місцезнаходження організації
  • підпишіть КЕПом юрособи

 

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лампочкаЕлектроенергія