В Україні можна обміняти звичайні лампочки на ефективніші: хто і як може зробити

Що потрібно знати про програму

З початку повномасштабної війни українці обміняли близько 20 мільйонів ламп розжарювання на ефективні LED-лампи у власних будинках.

А зараз Укрпошта, у спільній програмі з ЄС, Міністерством Економіки та Дією, відкриває новий етап обміну ламп для ОСББ і всіх вищезазначених закладів.

Як отримати лампочки

Щоб отримати лампу юридичним особам, потрібно залишити заявку на порталі "Дія", а потім забрати лампи у відділенні Укрпошти.

Покрокова інструкція