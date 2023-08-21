В Украине можно обменять обычные лампочки на более эффективные: кто и как может сделать

Что нужно знать о программе

С начала полномасштабной войны украинцы обменяли около 20 миллионов ламп накаливания на эффективные LED-лампы в собственных домах.

А сейчас Укрпочта, в совместной программе с ЕС, Министерством Экономики и Дией, открывает новый этап обмена ламп для ОСМД и всех вышеперечисленных выше заведений.

Как получить лампочки

Чтобы получить лампу юридическим лицам, нужно оставить заявку на портале "Дия", а потом забрать лампы в отделении Укрпочты.

Пошаговая инструкция